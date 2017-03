ASV karavīru klātbūtne Latvijā saglabāsies pārskatāmā nākotnē

ASV karaspēka klātbūtne Baltijā un Latvijā saglabāsies pārskatāmā nākotnē, žurnālistiem trešdien teica ASV Eiropas spēku virspavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss M. Skaparoti.

Ģenerālis uzsvēra, ka ir lepns par ASV klātbūtni Baltijā, kas palīdz sniegt ieguldījumu reģiona drošībā. «Mēs ļoti augstu novērtējam stipro aliansi starp Latviju un ASV. Mūsu spēki atbalsta brīvībā un mierā dzīvojošu Eiropu,» teica Skaparoti.

Viņš atgādināja par jau izvietotajiem ASV spēkiem, tostarp smagās tehnikas brigādi, kuras vienības operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros piedalās mācībās Latvijā, un martā atvestajiem «BlackHawk» helikopteriem. «Tūkstošiem karavīru rotēs Baltijā, lai piedalītos mācībās. Mēs turpināsim būvēt spēcīgas saites. Mēs esam apņēmušies stāvēt plecu pie pleca ar Latviju. ASV spēku klātbūtne ir atbilde Krievijas darbībām, mēs esam kopā ar Latviju, lai [stiprinātu] drošību Baltijā,» norādīja Skaparoti.

Vaicāts par Krievijas lēmumu atteikties no divpusējas vienošanās slēgšanas ar Latviju par papildu uzticamības pasākumu īstenošanu, ģenerālis norādīja, ka šāda rīcība neveicina caurspīdīgumu un uzticamību, kas «ļautu izvairīties no nejaušiem konfliktiem un krīzēm». «Novērotāji to ļautu darīt. [Krievijas] pārstāvji mūsu mācībās var piedalīties,» sacīja ģenerālis.

Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis tikmēr norādīja, ka ASV vienmēr ir bijis nozīmīgs Latvijas partneris un ģenerāļa vizīte ir kārtējais apliecinājums ciešajām divpusējām attiecībām. Ministrs pateicās ASV par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā un operatīvo rīcību 2014. gadā - reakciju uz sarežģīto situāciju saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un nosūtot karavīrus uz Baltijas valstīm.

«Ģeopolitiskā situācija mūsu reģionā turpina būt satraucoša. ASV vēlme atbalstīt Latviju un Baltijas valstis ir nenovērtējama. ASV ieguldījums reģionālajā drošībā, vadot vienu no daudznacionālajām NATO bataljona līmeņa kaujas grupām, ir patiess apliecinājums tam, ka alianse seko principam - viens par visiem, visi par vienu. Drošības situācija Baltijas valstu pierobežā liek mums arī pašiem būt aktīvākiem [..] apzinoties esošo drošības situāciju un starptautiskās saistības, mēs esam būtiski palielinājuši finansējumu aizsardzībai, paredzot, ka jau 2018. gadā 2% no Latvijas budžeta tiks novirzīti aizsardzības nodrošināšanai,» teica Bergmanis.

Ministrs arī vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas karavīri, kas pilda uzdevumus tādās valstīs kā Afganistāna un Irāka, ir solidaritātes apliecinājums NATO sabiedrotajiem arī no mūsu valsts puses. Tas liecina, ka Latvija arī apzinās draudus, kurus aliansei sagādā dienvidos notiekošais.

TVNET jau vēstīja, ka trešdien oficiālā vizītē Latvijā uzturas ASV Eiropas spēku virspavēlnieks, NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Kērtiss M. Skaparoti, lai pārrunātu reģionālās drošības situāciju.

Aizsardzības ministrijā informēja, ka vizītes laikā ģenerālis tiekas ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani (ZZS) un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Leonīdu Kalniņu, lai pārrunātu reģionālās drošības situāciju, Latvijas un ASV līdzšinējo un turpmāko divpusējo sadarbību aizsardzības jomā, tai skaitā ASV klātbūtni Latvijā.

Ģenerālis Skaparoti arī apmeklēs Ādažu bāzi, kur tiksies ar ASV karavīriem, kuri operācijā «Atlantic Resolve» dienesta pienākumus patlaban pilda Latvijā. Trešdienas pēcpusdienā ģenerālis un Nacionālo bruņoto spēku vadība nolika ziedus pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa Rīgā

Ģenerālis Skaparoti ASV Eiropas spēku virspavēlnieka amatā stājās 2016. gada maijā. Vienlaikus viņš ir arī NATO spēku virspavēlnieks Eiropā.

Pašlaik ASV klātbūtni Latvijā nodrošina ASV 3. brigādes smagās bruņutehnikas rotas karavīri, kas operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros Latvijā ieradās šā gada februārī.

«Atlantic Resolve» ir ASV operācija, kas tika aizsākta 2014. gada pavasarī, demonstrējot ASV ieguldījumu kolektīvajā drošībā pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas. 173. aviācijas brigādes karavīri bija pirmie, kas ieradās Baltijas valstīs un Polijā operācijas «Atlantic Resolve» ietvaros 2014. gada aprīlī.

