Bergmanis: Latvija apzinās draudus ne tikai no kaimiņu, bet arī dienvidu puses

Latvija apzinās draudus ne tikai no kaimiņu, bet arī dienvidu puses, šodien pēc tikšanās ar ASV Eiropas spēku virspavēlnieku, NATO spēku virspavēlnieku Eiropā ģenerāli Kērtisu Skaparoti sacīja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS).

Bergmanis augstu vērtē Latvijas attiecības ar ASV, kas balstās kopējās vērtībās. «ASV vienmēr ir bijusi nozīmīgs Latvijas partneris, un šī vizīte ir vēl viens apliecinājums mūsu ciešajām divpusējām attiecībām,» uzsvēra ministrs.

Reklāma

Bergmanis tāpat pateicās ASV par ātro reaģēšanu 2014.gadā, stiprinot Latvijas drošības situāciju, uz Latviju nosūtot savus spēkus, kas rotācijas kārtībā joprojām uzturas valstī. «Tagad, kad ģeopolitiskā situācija turpina būt satraucoša, ASV atbalsts ir nenovērtējams. ASV ieguldījums reģionālajā drošībā ir patiess apliecinājums tam, ka NATO seko principam «Viens par visiem, visi par vienu»,» sacīja politiķis.

Bergmanis uzsvēra, ka drošības situācija Baltijas valstu pierobežā liek arī pašiem būt aktīvākiem, veicinot aizsardzības mehānismus, turklāt, apzinoties drošības situāciju un starptautiskās saistības, Latvija apliecinājusi gatavību 2018.gadā sasniegt 2% no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai.

«Lai arī tuvākais apdraudējums ir no kaimiņu puses, apzināmies arī apdraudējumu no dienvidiem. Un ,ūsu karavīri 1000 kilometru attālumā no mājām ir lielākais apliecinājums kā ASV, tā citām NATO dalībvalstīm par Latvijas devumu,» teica ministrs.