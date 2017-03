Saistībā ar Leģionāru piemiņas dienu ierobežos satiksmi ap Brīvības pieminekli

Saistībā ar Leģionāru piemiņas dienas pasākumiem ierobežos satiksmi Brīvības pieminekļa apkārtnē un Vecrīgā, informēja Rīgas domē.

Saistībā ar Rīgas pašvaldībā pieteiktajiem pasākumiem pēc Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes norādījuma no plkst.8 līdz pasākumu beigām nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība Skārņu ielā, Jāņa sētā, Kaļķu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz laukumam pie Brīvības pieminekļa un Meistaru ielas posmā no Amatu ielas līdz Kaļķu ielai.

Reklāma

Tāpat nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļu satiksmi un gājēju kustību ierobežos Kalēju ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai, Riharda Vāgnera ielas posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai, Vaļņu ielas posmā no Smilšu ielas līdz Gleznotāju ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Aspazijas bulvārī no Kaļķu ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Raiņa bulvārī no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un laukumā pie Brīvības pieminekļa.

No pusnakts līdz pasākumu beigām, atbilstoši VP norādījumiem, tiks izvietotas norobežojošas barjeras laukumā pie Brīvības pieminekļa.

Savukārt no pusnakts līdz plkst.16 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā no Teātra ielas līdz Kaļķu ielai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra abās pusēs, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai, Raiņa bulvāra kreisā pusē, posmā no ēkas Raiņa bulvārī 9 līdz Brīvības bulvārim (izņemot diplomātisko transportu), Skārņu ielā, Kaļķu ielas posmā no Kungu ielas līdz Brīvības pieminekļa laukumam un Aspazijas bulvāra abās pusēs, posmā un virzienā no 13.janvāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Ierobežojumi neattiecas uz operatīvo transportu. Atstātie transportlīdzekļi nepieciešamības gadījumā tiks pārvietoti uz tuvāko atļauto vietu.