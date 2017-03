NEPLP lūdz valdību piešķirt LTV līdzekļus, lai segtu zaudējumus strīdā ar AKKA/LAA

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) vērsusies Ministru kabinetā ar lūgumu piešķirt VSIA «Latvijas Televīzija» (LTV) finansējumu, lai tā varētu segt zaudējumus strīdā ar Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA) par autortiesību pārkāpumu, pastāstīja padomes priekšsēdētāja Dace Ķezbere.

Pēc Ķezberes teiktā, pēc šodien notikušās NEPLP sēdes, kurā tika pieaicināts arī LTV pārstāvis, nolemts valdībai pieprasīt papildus finanšu līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, lai tā varētu izpildīt tiesas sprieduma par labu AKKA/LAA.

Jau ziņots, ka Augstākās tiesas (AT) Civillietu palāta 2015.gada decembra sākumā par labu AKKA/LAA no LTV piedzina kopumā 644 732 eiro strīdā par autortiesību pārkāpumu un zaudējumu piedziņu.

Kā aģentūru LETA tolaik informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, Civillietu tiesu palāta daļēji apmierināja biedrības AKKA/LAA prasību un LTV pretprasību. Tiesa noteica, ka biedrības AKKA/LAA un LTV noslēgtā licences līgumā paredzamais atlīdzības lielums 2005. un 2006.gadā ir 2% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem un 2007. un 2008.gadā - 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem.

Tāpat AT piedzina no LTV biedrības AKKA/LAA labā atlīdzību par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 637 836 eiro apmērā, tiesas izdevumus valsts nodevas nomaksai 1865 eiro apmērā un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 5030 eiro apmērā.

2014.gadā AT Civillietu departaments atcēla apelācijas instances spriedumu daļā par atlīdzības apmēru, savukārt daļā, ar kuru atzīts par noslēgtu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim AKKA/LAA un LTV licences līgums par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā kasācijas instances tiesa spriedumu atstāja negrozītu.

Šajā lietā AKKA/LAA no LTV vēlējās piedzīt kompensāciju pēc tiesas ieskata par autortiesību pārkāpumu par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 28.februārim 1 142 946 latu (1 626 265,64 eiro) apmērā un zaudējumu atlīdzību par laiku no 2007.gada 1.marta līdz 2008.gada 31.decembrim 1 529 422 latu (2 176 171,45 eiro) apmērā.

Kā izriet no prasības pieteikuma, starp pusēm 2001.gada martā tika noslēgts licences līgums, ar kuru LTV tika piešķirtas tiesības izmantot AKKA/LAA pārstāvēto autoru muzikālos darbus pārraidīšanai ētera programmās 2001.gada garumā, tomēr pēc līguma beigšanās LTV nenoslēdza jaunu, bet tik un tā turpinājusi izmantot muzikālos darbus.

AT Civillietu tiesu palāta apelācijas instancē daļēji apmierināja gan AKKA/LAA prasību, gan LTV iesniegto pretprasību. AT atzina par noslēgtu uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim pušu licences līgumu par muzikālo darbu izmantošanu tā 2005.gada 19.aprīļa redakcijā, paredzot, ka atlīdzības lielums ir 1,5% no licences līgumā definētajiem ieņēmumiem. No LTV par labu AKKA/LAA tika piedzīta atlīdzība par laiku no 2005.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim 3354 563,57 latu (504 498 eiro) apmērā. AKKA/LAA tika noteiktas tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt likumiskos 6% gadā no parāda summas. Pārējās daļās prasība un pretprasība tika noraidīta.

