Krievijas ĀM nosoda Latviju par leģionāru piemiņas gājienu

Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM) ceturtdien nosodījusi Rīgas centrā notikušo leģionāru piemiņas dienas gājienu, mudinot arī starptautisko sabiedrību paust savu reakciju.

«Īpaši ciniski šajā kontekstā izskatās oficiālās Rīgas centieni attēlot leģionārus kā «brīvības aizstāvjus» un Latvijas tautas kara gadu «traģēdijas upurus«. Rēķināmies ar pasaules sabiedrības un profilējošo starptautisko organizāciju principiālu vērtējumu notiekošajam Latvijā,» izteicās ministrijas oficiālā pārstāve Marija Zaharova.

Krievija vairākkārt devusi asu publisku vērtējumu «šīm apkaunojošajām sapulcēm, kas cildina bijušos Latviešu brīvprātīgo SS leģiona karavīrus», atgādināja amatpersona. «Latvijas varasiestādes turpina katru gadu atbalstīt šo mūsdienu Eiropas Savienības dalībvalstij apkaunojošo pasākumu.»

«Arī šoreiz personas, kuru rokas ir notrieptas ar tūkstošu mierīgo iedzīvotāju asinīm, cītīgi apsargāja valdošās koalīcijas deputāti, kuriem pievienojās domubiedri no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas un pat no Ukrainas,» teikts Zaharovas komentārā ministrijas tīmekļa vietnē.

«Mēs balstāmies nostājā, ka jebkuri centieni pārrakstīt Otrā pasaules kara rezultātus un apšaubīt Nirnbergas tribunāla spriedumu ir nepieļaujami,» uzsvēra amatpersona.

Ceturtdien Rīgā leģionāru piemiņas gājienā piedalījās aptuveni 2000 cilvēku, žurnālistiem apliecināja Latvijas Valsts policijas (VP) Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs. Gājiena dalībnieku skaits šogad bija nedaudz pieaudzis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet bija samazinājies gājiena vērotāju un interesentu skaits.

Kopumā VP vērtējumā pasākums noritēja bez būtiskiem starpgadījumiem, tomēr pieci cilvēki tika aizturēti.

Leģionāru piemiņas gājiens notika no Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim, kur tā dalībnieki nolika ziedus. Gājienā piedalījās arī vairāki Saeimas deputāti no apvienības «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK. Dalībnieki dziedāja patriotiskas dziesmas, dažiem no viņiem rokās bija plakāti, uz kuriem rakstīts «Mēs sakām nē nacismam un komunismam», kā arī bilde ar pārsvītrotu Ādolfu Hitleru un Josifu Staļinu, pie kuras uzrakstīts «Nē - Hitlera un Staļina režīmiem».

Latviešu leģiona atceres pasākumus Lestenē šodien apmeklējuši apmēram 500 cilvēki, aģentūru LETA informēja Tukuma novada Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis.

