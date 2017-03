No 1.aprīļa vēlas iebraukšanas maksu Jūrmalā ieviest arī motociklistiem

Iebraukšanas maksa Jūrmalā gada siltajā sezonā tiek iekasēta jau 20 gadu, bet līdz šim tā attiecās tikai uz automašīnām. Nesen pieņemtie Jūrmalas domes saistošie noteikumi paredz, ka no 1.aprīļa tā būtu jāmaksā arī motociklistiem, sestdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

Tomēr norma raisījusi iebildumus, tāpēc tā tiks vērtēta vēlreiz.

Jūrmalas iedzīvotāju un pastāvīgo apmeklētāju domas par to, vai arī motociklu vadītājiem būtu jāatver savi maciņi, dalās.

«Viņi brauc ar lielu ātrumu un trokšņu daudz, nu visas nepatikšanas no viņiem ir ne mazāk kā no mašīnām,» saka jūrmalniece Jeļena. Pretējās domās ir jūrmalnieki Artjoms un Alīna, kuri norāda, ka motocikls netraucē nekādiem ceļiem un neaizņem daudz vietas autostāvvietās.

«Nav pareizi, nevajadzētu maksāt nevienam, jo, atklāti sakot, ne ar ko neatšķiras viņa no citām pilsētām, līdz ar to īsti neredzu to pielietojumu tām caurlaidēm, jo nekas nav sakopts tā, kā vajadzētu būt. Tāpēc arī uzskatu, ka laikam velti maksājam,» tā savukārt saka Juris.

Jūrmalas domē skaidro, ka sākotnējā iecere esot bijusi noteikt vienādus nosacījumus visiem mehanizētiem ceļu satiksmes dalībniekiem, jo patlaban esot atrisināts arī jautājums par to, ka motociklistiem nav, kur novietot papīra caurlaides. Tagad ieviestas elektroniskas caurlaides ar «Mobilly» lietotnes palīdzību.

«Tā doma bija, ka visiem transportlīdzekļiem vienādi nosacījumi un visi transportlīdzekļi tomēr ietekmē vidi un veido satiksmi pilsētā un satiksmes plūsmu. Tā ir tranzīta satiksmes plūsmas regulēšana pilsētā un vides piesārņošana. Tie bija divi galvenie aspekti,» komentēja Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite.

Tomēr, tuvojoties 1.aprīlim, par jaunajiem nosacījumiem sašutusi Motokluba asociācija, kas pret kūrortpilsētas plāniem iebilst.

«Sākotnēji tā viņu ideja radās par to, ka tā nauda jāpaņem par to, ka Jūrmalā nav par stāvvietām jāmaksā. Tātad, braucot iekšā Jūrmalā, jūs uzreiz samaksājat. Jā, protams, viņi gribēja samazināt šo tranzītu caur kūrortpilsētu. Jā, piekrītu. Bet, ja mēs skatāmies ceļu satiksmes noteikumos, tad motocikliem nav jāstāv stāvvietā obligāti, tātad viņi var stāvēt uz trotuāra,» savu pozīciju skaidroja Motokluba asociācijas valdes loceklis Uģis Spēlmanis.

Motokluba asociācijā šādu Jūrmalas soli vērtē kā alkatību. Praktiski nekur Eiropā un pasaulē motociklistiem par iebraukšanu pilsētās neesot jāmaksā, jo motociklu uzskata par videi draudzīgāku transportlīdzekli nekā automašīnu.

«Jūrmalas domei izdevumi aug un jāsalāpa kaut kā budžets, un tad tiem motocikliem uzliks,» vērtē Spēlmanis.

Jūrmalas dome gan pagaidām neesot veikusi aprēķinus par to, cik daudz motociklistu no aprīļa līdz septembrim iebrauc pilsētā. Tomēr, ņemot vērā motociklistu sabiedrības iebildumus, šo normu atkārtoti skatīs nākamnedēļ domes sēdē.