Satrakojusies un iereibusi zīdaiņa māte Jaunmīlgrāvī sakož policistu

Vakar, 18.martā, neilgi pēc pulksten 15.00 Rīgas pašvaldības policijas (RPP) Ziemeļu pārvaldes darbinieki saņēma izsaukumu uz Jaunmīlgrāvi. Izsaucējs stāstīja, ka daudzdzīvokļu nama pagalmā kāda kompānija lietojot alkoholu, vienlaikus izsaucējs norādīja, ka pagalmā ir kāda sieviete pamatīgā alkohola reibumā un viņas rokās ir zīdainis, portāls TVNET uzzināja RPP.

Policistiem ierodoties norādītajā pagalmā, sieviete pamanīja ekipāžu un uzreiz metās bēgt ar visu bērnu rokās. Bezatbildīgā jaunkundze skrēja grīļodamās un brīžiem bērnu gandrīz nometa zemē. Kārtības sargi sievieti panāca un policiste bērnu paņēma savās rokās, bet tajā brīdī policijas darbiniecei no mugurpuses piesteidzās bērna māte, un izrāva bērnu no policistes rokām. Sieviete bērnu turēja cieši saspiestu un kategoriski atteicās to atdot policistiem, saspiežot bērnu vēl ciešāk līdz tas sāka raudāt. Pāris mirkļus vēlāk bērnu policistiem tomēr izdevās atgūt.

Kamēr policiste bērnu nesa uz automašīnu, tikmēr bērna māte kļuva agresīva un mēģināja uzbrukt policistam, kas mēģināja sievieti nomierināt. No sākuma viņa ieķērās kārtības sarga vestē un atrāva to vaļā, bet, kad policists viņu atgrūda, viņa iekoda tam rokā un saskrāpēja to. Mātes izelpā bija jūtama spēcīga alkohola smaka, un policists viņai paziņoja, ka viņa tiek aizturēta par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām. Uz šādu paziņojumu sieviete atbildēja ar rupjiem lamu vārdiem un draudiem izrēķināties ar policijas darbiniekiem.

Pāris minūtes vēlāk sieviete tika nogādāta līdz policijas busiņam, kur pēc ilgām pārrunām viņa beidzot piekrita iekāpt aizturēšanas nodalījumā. Tomēr arī tad viņa nespēja nomierināties un turpināja ar rokām un kājām dauzīt aizturēšanas nodalījuma sienas.

Nedaudz vēlāk notikuma vietā ieradās arī mediķi, kuri aplūkojot bērnu konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Arī sakostajam policistam hospitalizācija nebija nepieciešama, taču mediķi ieteica pašam doties uz ārstniecības iestādi, lai varētu apkopt brūces un veikt nepieciešamās potes.

Pēc notikuma 27 gadus vecā māte nogādāta Valsts policijā, kur noskaidrots, ka viņa jau vairākas reizes sodīta par atrašanos reibumā, tostarp, policijas redzeslokā nonākusi arī par narkotiku lietošanu. Tāpat šī māte jau iepriekš sodīta par bērna aprūpēs pienākumu nepildīšanu. Pret agresīvo un pamatīgi iereibušo māti uzsākts kriminālprocess par pretošanos varas pārstāvim.

Savukārt bērns nogādāts krīzes centrā, jo notikuma vietā izrādījās, ka bērnu nevar uzticēt arī vecmāmiņai. Proti, apsekojot bērna dzīvesvietu, konstatēts, ka dzīvoklis ir piesmēķēts un pilns ar dažāda veida drazu, bet dzīvoklī esošā vecmāmiņa arī bija alkohola reibumā.

