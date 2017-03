Armija no Lielbritānijas saņēmusi 47 kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnas

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) no Lielbritānijas saņēmuši 47 no 123 paredzētajām kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām, skaidroja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļā.

Sauszemes spēku kājnieku brigādes mehanizācijas projekts ir sadalīts vairākās kārtās un posmos, un pašreiz tiek īstenota mehanizācijas projekta pirmā kārta ar bruņutehnikas piegādi no Lielbritānijas. Kopumā plānots iegādāties 123 bruņutehnikas vienības. Tai bruņutehnikai, kas ir paredzēta mehanizētās vienības izveidei, pirms piegādes no Lielbritānijas tiek veikts kapitālais remonts un modernizācija, un to plānots saņemt laikā no 2016. līdz 2020.gadam. Tehnikas piegāde notiks pakāpeniski visu šo gadu garumā, un līdz ar tehnikas piegādi tiks sākta arī tās ieviešana ekspluatācijā, atgādināja ministrijā.

Līguma pamatsummu veido 123 platformu pilnīga atjaunošana un kapitālā remonta īstenošana, rezerves daļas un Latvijas speciālistu apmācība, kas kopā izmaksā 39 418 015 sterliņu mārciņas (46 591 746 eiro).

Platformas tiek aprīkotas ar modernāko aprīkojumu - prettanku ieroču sistēmu «Spike», modernāko NATO klasificēto sakaru un komandvadības sistēmu. Papildus vēl esot jāplāno munīcija gan 30 milimetru lielgabalam-ložmetējiem, gan prettanku raķetes, gan ieroču apmācības simulators. Tādēļ kopējā iegādes summa veidojot 209 606 945 eiro.

Bruņutehnikai paredzētās infrastruktūras izbūve, kur šo tehniku glabāt, tīrīt un apkopt, kopā izmaksās 9 411 083 eiro. Tehnikas, ieroču un vadības sistēmu un tai paredzētās infrastruktūras uzturēšana kopā izmaksāšot 18 596 121 eiro. Apmācības kopumā maksās 2 047 671 eiro, papildus būs personāla izmaksas - 9 852 818 eiro. Līdz ar to kopējās mehanizācijas projekta izmaksas, kuras būs investīcijas nākamajiem desmit gadiem, veidos 249 514 638 eiro.

Faktiskais bruņutehnikas daudzums Latvijā šogad noteikti pieaugs, jo Latvija ne tikai turpinās saņemt britu kāpurķēžu mašīnas, bet arī tuvākajā laikā NBS ar Austrijas Aizsardzības un sporta ministriju parakstīs līgumu par lietotu haubiču iegādi.

Līgums tiks parakstīts par «M109» sērijas 155 milimetru pašgājējartilērijas sistēmu iegādi, kas ietvers ne tikai pašgājēju haubiču iegādi, bet arī uguns vadības centra un autovadītāju apmācību platformu iegādi. Kopumā plānots iegādāties 47 kaujas tehnikas vienības un pirmās haubices tiks piegādātas šā gada rudenī.

Tāpat līdz vasarai Latvijā plāno ierasties NATO starptautiskais bataljons, kura sastāvā arī būs bruņutehnika, taču šobrīd precīzi nav zināms kāda veida un cik daudz. Iepriekš gan izskanējis, ka bataljona sastāvā ietilpstošā Spānija uz Latviju kopā varētu nosūtīt sešus tankus. Paredzēts, ka uz Latviju varētu tikt nogādātas arī 14 līdz 16 Spānijas kāpurķēžu kaujas mašīnas.

Nesen Ādažu bāzē Latvijas drošības stiprināšanai tika nogādāta ASV bruņutehnika, tai skaitā 15 tanki, sešas kaujas mašīnas, divas inženieru tehnikas vienības mīnu lauka iznīcināšanai, kā arī cita veida kaujas atbalsta un nodrošinājuma tehnika. Plānots, ka šī ASV armijas rotācija uzturēsies līdz vasarai.

