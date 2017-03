Latvija ANO Pasaules laimes indeksā pakāpusies uz 54.vietu

Latvija Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) veidotajā pasaules laimes indeksā ieņem 54.vietu, kas ir labāks sniegums nekā Igaunijai, bet sliktāks nekā Lietuvai, lai gan visas trīs Baltijas valstis savu sniegumu indeksā ir uzlabojušas. Pērn Latvija šajā indeksā ieņēma 68.vietu.

Lietuva, kas pērn bija ierindota 60.vietā, šogad pakāpusies uz 52.vietu, bet Igaunija šogad atzīta par 66.laimīgāko zemi pasaulē salīdzinājumā ar 72.vietu pērn.

Visaugstāko novērtējumu saņēmusi Norvēģija, kas pērn ierindojās 4.vietā.

Vēl starp desmit laimīgākajām valstīm pasaulē, to iedzīvotāju vērtējumā, ir Dānija (pērn 1.vieta), Islande (arī pērn 3.vieta), Šveice (pērn 2.vieta), Somija (arī pērn 5.vieta), Nīderlande (pērn 7.vieta), Kanāda (pērn 6.vieta), Jaunzēlande (arī pērn 8.vieta), Austrālija (arī pērn 9.vieta) un Zviedrija (arī pērn noslēdza pirmo desmitnieku).

ASV, kas pērn ieņēma 13.vietu, šogad laimes indeksā atkāpušās uz 14.vietu, Vācija saglabājusi 16.vietu, Francija pakāpusies par vienu pozīciju uz 31.vietu, Polija, kas pērn ieņēma 57.vietu, šogad ierindojas 46.vietā, Krievija pakāpusies uz 49.vietu no 56.vietas pērn, Japāna pakāpusies par divām pozīcijām līdz 51.vietai, Baltkrievija no 61.vietas pērn noslīdējusi uz 67.vietu šogad.

Turcija ieņem 69.vietu, pakāpjoties no 78.vietas pērn, Ķīna no 83.vietas pērn šogad sasniegusi 79.pozīciju, bet Grieķija no 99.vietas pērn šogad pakāpusies uz 87.vietu. Indija no 118.vietas atkāpusies uz 122.vietu, bet Ukraina ieņem 132.vietu pretstatā 123.vietai pērn.

Šogad pēdējo - 155.vietu - Pasaules laimes indeksā ieņem Centrālāfrikas Republika, kas pērn indeksā nebija iekļauta. Burundi, kas pērn bija pēdējā 157.vietā, šogad ieņem priekšpēdējo 154.vietu, atpaliekot no Tanzānijas (153.vieta, pērn 149.vieta) un Sīrijas (152.vieta, pērn 156.vieta).

Lai gan finansiālajai stabilitātei ir liela nozīme pasaules iedzīvotāju laimes izjūtā, pētījuma autori norāda, ka iedzīvotāju laimes sajūtas galvenais faktors nav valsts un viņu personīgā finansiālā situācija, jo, piemēram, ASV ienākumi pakāpeniski pieaug, bet cilvēku laimes izjūta sarūk.

Latvija 2014.-2016.gadā salīdzinājumā ar 2005.-2007.gadu ir uzrādījusi otro straujāko laimes indeksa palielinājumu, atpaliekot vien no Nikaragvas, liecina pirmdien publicētais pētījums.

Trešais lielākais laimes indeksa pieaugums šajā laika posmā reģistrēts Sjerraleones iedzīvotāju vidū, kam seko Ekvadora, Moldova, Bulgārija, Krievija, Slovākija, Čīle un Uzbekistāna.

Igaunijas iedzīvotāju laimes izjūtas kāpums bijis 43.lielākais, bet Lietuvā tas bijis 69.lielākais jeb otrs mazākais kāpums. Mazākais kāpums reģistrēts Albānijā.

No 126.valstīm, par kurām apkopotas laimes indeksa izmaiņas, lielākais laimes indeksa kritums bijis Venecuēlā, kur tas bijis lielāks nekā Centrālāfrikas Republikā, Grieķijā, Botsvanā, Ukrainā un Jamaikā.

Ziņojumu veidojuši Kolumbijas universitātes ekonomisti, novērtējot 155 valstis desmit baļļu skalā pēc aptaujām, kas veiktas no 2014. līdz 2016.gadam. Aptaujās iedzīvotāju laimes sajūta vērtēta pēc četriem kritērijiem: sociālā atbalsta, ko viņi varētu saņemt nebaltā dienā, brīvību, pieņemot lēmumus par savu dzīvi, korupcijas sabiedrībā izjūtu un dāsnumu. Tāpat indeksa veidotāji ņem vērā valsts iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju un sagaidāmo dzīves ilgumu.

Šis ir piektais Pasaules laimes ziņojums, kuru sagatavo ANO un publicē 20.martā - Pasaules laimes dienā. Pirmo šādu indeksu ANO publicēja 2012.gadā, kad Butāna panāca atbalstu savam ierosinājumam atzīt laimi par universālu mērķi.