IUB atļauj turpināt Mežaparka estrādes pārbūves konkursu, nemainot nolikumu

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) atļāvis Rīgas domes Īpašuma departamentam turpināt iepirkuma procedūru konkursā par Mežaparka Lielās estrādes pārbūves 1.kārtu, atstājot spēkā konkursa nolikumā iekļautās prasības.

IUB Iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmumā norādījis, ka SIA «Balt Trest» un SIA «Lemminkainen Latvija» sūdzības nav pamatotas, tāpēc nav iemesla atcelt kādas konkursa nolikuma prasības.

«Balt Trest» sūdzībā IUB bija norādījis, ka konkursa priekšmets ir viena ēka un ļoti liela teritorija, kurā jāveic inženierkomunikācijas būvdarbi un teritorijas labiekārtojums, tāpēc nav pamata visu paredzamo summu 19 miljonus eiro attiecināt tieši tikai uz ēkas būvniecību, un nav pamatoti prasīt, lai pretendentam būtu pieredze ēkas būvniecībā par šādu summu.

«Balt Trest» ieskatā arī bija nepamatoti nolikumā pieprasīt noteiktu skaitu atbildīgo būvdarbu vadītāju un to vietnieku, jo tas būtu jānosaka pašam pakalpojuma sniedzējam.

Arī «Lemminkainen Latvija» sūdzībā IUB bija norādījis, ka prasība nodrošināt divus ēku būvdarbu vadītājus ar pieredzi būvdarbu vadītāja amatā nav samērīgi ar konkursa priekšmetu un rada nepamatotus ierobežojumus konkurencei.

Īpašuma departaments sniedzis IUB skaidrojumu, norādot, ka prasība, ka pretendentam jābūt pieredzei specifiskas ēkas būvdarbu veikšanā vismaz 19 miljonu eiro apmērā, ir samērīga objekta raksturam, paredzamajai līgumcenai un ēkas platībai. Departaments skaidrojis, ka ēkas būvdarbu prasība aizņem lielāko daļu jeb 65% no paredzamās līgumcenas.

Savukārt par to, ka nolikumā noteikts konkrēts atbildīgo būvdarbu vadītāju un to vietnieku skaits, Īpašuma departaments ir skaidrojis, ka, ņemot vērā darbu apjomu noteiktajā laikā, kas ir 2018.gada jūnijs, to ir iespējams pabeigt tikai tad, ja darbs noritēs vairākās maiņās.

IUB iesniegumu izskatīšanas komisija, pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus un noklausoties lietas dalībnieku iesniegumu izskatīšanas sēdē sniegtos paskaidrojumus, uzskata, ka sūdzības ir nepamatotas.

IUB 3.martā bija saņēmis arī SIA «Bildberg» sūdzību, tomēr uzņēmums 17.martā iesniegumu atsauca, tāpēc par to lietvedība tika izbeigta.

Jau ziņots, ka Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs (GKR) aģentūrai LETA norādīja, ka konkursa pagarināšana vai jauna konkursa sludināšana varētu nozīmēt, ka projektam «var pielikt punktu».

Īpašuma departamenta direktors skaidroja - ja IUB izvēlēsies nostāties uzņēmuma pusē nāksies sludināt jaunu konkursu, projekta realizācija būs apdraudēta, taču, ja birojs izvēlēsies nostāties domes pusē, tad, iespējams, pēdējās dienās viss tiks paspēts laikā.

Pēc Burova domām, šādas sūdzības būtiski samazina varbūtību, ka projekta 1.posms tiks realizēts līdz 2018.gadam.

Tāpat ziņots, ka Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas projekts tiks īstenots divās kārtās. Pirmajā posmā 2018.gadā tiks pārbūvēta skatītāju zona. Savukārt līdz 2020.gadam tiks rekonstruēta estrāde ar pārsegumu kupola formā.

Mežaparka estrādes būvniecības 1.kārta izmaksās 23 miljonus eiro, projekta pirmā rekonstrukcijas posma būvprojekta prezentācijā stāstīja projekta autori Austris Mailītis un Juris Poga. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukam, 22% skatītāju lauka aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.

Plānots, ka projekta būvniecība sāksies vasarā un Mežaparka estrāde tiks nodot ekspluatācijā 2018.gada 18.jūnijā.

