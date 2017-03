Latvijā nogādāti 14 patvēruma meklētāji no Sīrijas, tai skaitā desmit bērni

Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmā vakar uz Latviju no Grieķijas pārvietoti 14 patvēruma meklētāji no Sīrijas, tajā skaitā desmit bērni, informēja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP).

Uz Latviju pārceltās personas šobrīd atrodas patvēruma meklētāju centrā Muceniekos.

ES pārvietošanas programmā Latvija 2015.gadā solidāri ar citām ES dalībvalstīm ir apņēmusies divu gadu laikā pārvietot 531 personu - 295 no Grieķijas, 186 no Itālijas un 50 no Turcijas bēgļu nometnēm.

Latvija pārvietošanas programmā līdz šim uzņēmusi 270 personas. Līdz marta sākumam no tām bēgļa statuss piešķirts desmit personām un alternatīvais - 151 personai. Kā ir atzinuši cilvēki, kas strādā ar bēgļu uzņemšanu un integrāciju, lielākā daļa šo personu jau ir pametušas Latviju.

Šogad intensīvāku personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu Patvēruma meklētāju uzņemšanas centrā «Mucenieki» nodrošinās papildu izmitināšanas iespējas pārbūvētajā nekustamā īpašuma «Bundulīši» korpusā, norādīja PMLP.

Pēc nogādāšanas Latvijā PMLP ir jālemj, vai piešķirt patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu. Likums paredz, ka bēgļa statusu piešķir bez noteikta termiņa, bet alternatīvo - uz gadu. Ja joprojām pastāv atbilstoši apstākļi, tad alternatīvo statusu ir iespējams pagarināt.

Tāpat Latvijā regulāri, visbiežāk nelikumīgi, caur «zaļo» robežu nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā.

