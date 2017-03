Loskutovam parādsaistības € 53,2 tūkstoši, Agešins dzēsis hipotēku

Saeimas deputāti sākuši iesniegt savas amatpersonu deklarācijas. Pirmie deklarācijas iesnieguši «Saskaņas» valdes loceklis Boriss Cilevičs, «Saskaņas» Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins. Savukārt no ministriem pirmais amatpersonas deklarāciju par pērno gadu iesniedzis tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs no Nacionālās apvienības.

Agešins norādījis, ka viņam pieder divi dzīvokļi Liepājā, vēl viens dzīvoklis šajā pašā pilsētā viņam ir kopīpašumā. Tāpat viņam lietošanā ir dzīvoklis Rīgā. Viņam pieder arī 2003.gada «Volvo». No Saeimas pērn viņš algā saņēmis 41,2 tūkstošus eiro, bet no Baltijas starptautiskās akadēmijas - 1,5 tūkstošus.

Agešins pagājušajā gadā dzēsis hipotēku.

Cilevičs pērnā gada deklarācijā norādījis, ka viņam pieder 2007.gada «Mazda», dzīvoklis Rīgā. No Saeimas algā viņš saņēmis 33,6 tūkstošus eiro. «SEB bankā» viņš uzkrājis teju 20 tūkstošus eiro. Honorāros viņš pērn saņēmis 4,8 tūkstošus eiro. Pagājušā gada deklarācijā parādsaistības Cilevičs nav norādījis.

Amatpersonas deklarāciju iesniedzis arī partijas «Vienotība» valdes loceklis Aleksejs Loskutovs.

Viņš pērn no Saeimas algā saņēmis 34,8 tūkstošus eiro. Viņš pērnā gada deklarācijā norādījis arī 53,2 tūkstošu parādsaistības. No Saeimas viņš pagājušajā gadā saņēmis 193 eiro lielu kompensāciju. No Rīgas Tehniskās universitātes viņš saņēmis 840 eiro. Viņam pieder dzīvoklis Rīgā, zeme un būve Carnikavas novadā.

Rasnača valsts amatpersonas deklarācija par pērno gadu vēl nav pieejama.

Saskaņā ar likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot.

