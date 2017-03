Vienotā sarakstā pret Lembergu startēs četras partijas

Pašvaldību vēlēšanās Ventspilī vienotā sarakstā startēs Reģionu apvienība, «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) , «Latvijas attīstībai» un «Vienotība», intervijā «Latvijas Avīzei» stāstījis šī vienotā saraksta līderis Ģirts Valdis Kristovskis (V).

Šajā sarakstā tikšot iekļauti daudzi pazīstami cilvēki, piemēram, VL-TB/LNNK Ventspils nodaļas vadītājs Bruno Jurševics, «Vienotības» Ventspils nodaļas vadītāja, pašvaldības domes deputāte Dace Korna un viņas vietnieks Uģis Goldmanis. Vēlēšanu sarakstā iekļauts arī kādreizējais Ventspils domes deputāts un pašreizējā mēra Aivara Lemberga («Latvijai un Ventspilij») oponents Ojārs Grinbergs.

Sarakstā ir arī AS «VB mediju grupa», AS «Kurzemes radio» un citu uzņēmumu esošais un bijušais valdes loceklis Edgars Čeporjus, no Ventspils augstskolas rektores amata gāztā un ar pašreizējo Ventspils domes vadību konfliktējošā Gita Rēvalde, «Baltijas Asociācija - transports un loģistika» prezidente Inga Antāne, kā arī Eduards Ratnieks, Raimonds Kalniņš, Aivis un Ivars Landmaņii un citi.

Kā izteicies Kristovskis: «Būsim komanda, kas tic vērtībām un uztur ideālus, esam profesionāli sagatavoti, ar plašu pieredzi dažādās jomās.»

Politiķis kritiski vērtē pašreizējā Ventspils mēra darbību, minot, ka vara Ventspilī trīsdesmit gadu garumā ir bijusi kā viena cilvēka orķestris. Šādi darbojoties, esot šis tas pat sasniegts. Tikai par nesamērīgi augstu cenu. Pilsētu ir vadījis cilvēks, kura darbībai nav nekāda sakara ar tirgus ekonomiku un uzņēmumu vadību civilizētā izpratnē. Patiesībā esot runa par politiskās ietekmes izmantošanu, pilsētas infrastruktūras slēptu sagrābšanu un lietošanu neiedomājama apjoma personīgā labuma gūšanai.

