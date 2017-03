Baltija veido 4% no privāto ārstniecības tirgus apjoma Centrāl- un Austrumeiropā

Foto: flickr.com

Privāto ārstniecības pakalpojumu tirgus apjoms Centrālās un Austrumeiropas valstīs turpina augt un šobrīd sasniedz jau 13,9 miljardus eiro un Baltijas valstis no šī privāto ārstniecības pakalpojumu tirgus veido 4%, liecina auditorkompānijas «PricewaterhouseCoopers» («PwC») jaunais pētījums «Pacients digitālajā pasaulē» («Patient in the digital world»).