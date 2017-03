Krievija divpusējās vienošanās parakstīšanu ar Latviju uzskata par pāragru

Divpusējās vienošanās parakstīšana ar Latviju par papildu uzticamības pasākumu īstenošanu šobrīd ir pāragra, aģentūrai LETA norādīja Krievijas vēstniecība.

Vēstniecība to pamato ar Krievijas nacionālās drošības interesēm un uzskata, ka papildu vienošanās noslēgšana ar Latviju jau agrāk noslēgtajai, EDSO Vīnes dokumenta par uzticēšanos un drošību ietvaros, šobrīd ir pāragra.

Kā ziņots, Latvija pērnā gada 9.decembrī nosūtīja Krievijai piedāvājumu noslēgt divpusēju vienošanos par vienu papildu bruņojuma kontroles novērtējuma vizīti un vienu inspekciju pierobežas rajonos. Savukārt 9.martā Krievijas puse noraidīja Latvijas piedāvājumu.

Aizsardzības ministrija (AM) to uztver kā atteikšanos no iespējas veidot caurskatāmību un stiprināt uzticību abu valstu starpā.