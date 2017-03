Maijā skolēni varēs iepazīties ar vairāku valstu vēstniecību darbu

Šī gada maijā durvis skolēnu grupām vērs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecības, informē ES māja.

9.maijā, Eiropas dienas ietvaros skolēniem būs iespēja apmeklēt Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Vācijas, Zviedrijas, Gruzijas un Ukrainas vēstniecības, kas iepazīstinās ar savu darbu Latvijā, rīkos tikšanās ar diplomātiem, kā arī stāstīs par savu valstu kultūru, ģeogrāfiju, tūrisma iespējām. Skolēni varēs skatīties video filmas, aplūkot izstādes un piedalīties spēlēs.

Interaktīvas un izzinošas aktivitātes jauniešiem organizēs ES māja, ĀM, Saeima un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs «BEREC Office».

Lai rādītu un stāstītu, kā īstenoti ES fondu finansēti projekti, skolēnus uzņems dažādas organizācijas, tostarp «Dzīvnieku pansija Ulubele», koncertzāle «Lielais Dzintars», VAS «Starptautiskā lidosta «Rīga«» un zinātkāres centrs «ZINOO Rīga».

Skolēnus vecumā no 12 līdz 14 gadiem vai vidusskolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem no dažādām Latvijas pilsētām pasākumos piedalīties aicina Eiropas Parlamenta (EP) Informācijas birojs, Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecība un Ārlietu ministrija (ĀM).

