Kūtris parādā € 139 000; Klementjevam skaidrā naudā uzkrāti € 13 000

Valsts amatpersonas sākušas iesniegt deklarācijas par pērno gadu. Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, pašreizējais Saeimas deputāts Gunārs Kūtris (No sirds Latvijai) savā pērnā gada deklarācijā norādījis parādsaistības, kas ir lielākas par 139 tūkstošiem eiro, bet «Saskaņas» deputāts Ivans Klementjevs skaidrā naudā glabā 13 tūkstošus eiro.

Kūtris, kurš pērn saņēmis ienākumus arī no Latvijas Universitātes, strādājot par lektoru, nopelnījis 18,7 tūkstošus eiro. Savukārt no Saeimas viņš pērn saņēmis 47,8 tūkstošus eiro.

Viņš arī norādījis, ka viņam ir privātie pensiju fondi, kā arī dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu.

Kūtra īpašumā ir 2004.gada «Audi». Viņam pieder dzīvoklis Rīgā, zeme Alūksnes novadā, garāža Rīgā, zemes un būvju īpašums Babītes novadā. Tāpat viņam ir divi zemesgabali kopīpašumā Rīgā.

Savukārt Klementjevs valsts amatpersonas deklarācijā par pērno gadu norādījis, ka viņam pieder zeme Atašienes pagastā, zeme Mežāres pagastā, zemes un būvju īpašums Rīgā.

Strādājot Saeimā, Klementjevs pērn nopelnījis 30,7 tūkstošus eiro, bet dividendēs no uzņēmuma «Brāļi Klementjevi» saņēmis 4,3 tūkstošus eiro.

Viņa īpašumā ir arī 2007.gada «Hyundai». Skaidrā naudā viņš ir uzkrājis 13 tūkstošus eiro, bet 4555 eiro Klementjevs glabā «SEB bankā».

Valsts amatpersonas deklarāciju iesniedzis arī Nacionālās apvienības deputāts Kārlis Krēsliņš. Viņam lietošanā ir dzīvoklis Rīgā. Viņš arī veicis skaidrās naudas iemaksu 18 tūkstošu eiro apmērā. Savā pērnā gada deklarācijā Krēsliņš norādījis 15726 eiro lielas parādsaistības.

Par darbu Saeimā viņš saņēmis 39,2 tūkstošus eiro, bet no Gulbenes novada domes - 150 eiro. No Latvijas Jūras akadēmijas viņš saņēmis 1147 eiro.

Saeimas deputāte no Nacionālās apvienības Janīna Kursīte-Pakule par darbu Saeimā saņēmusi 32 tūkstošus eiro. No Latvijas Universitātes - 16,4 tūkstošus eiro. Viņa arī saņēmusi 150 eiro honorāru no Gulbenes novada domes, 70 eiro honorāru no Jaunpiebalgas novada domes, 8,2 tūkstošus no Latvijas Kultūras akadēmijas.

Kursītei-Pakulei ir arī dzīvoklis Rīgā. «Swedbank» viņa uzkrājusi 14073 eiro.

Saskaņā ar likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteikto valsts amatpersonām kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2016. gadu jāiesniedz VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) no 2017. gada 15. februāra līdz 3. aprīlim ieskaitot.

