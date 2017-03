Rīt valdība izšķirs jautājumu par RPIVA likvidāciju

Valdošā koalīcija šodien piekrita rīt, 28.martā, Ministru kabinetā lemt par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidāciju, to pievienojot Latvijas Universitātei (LU). Tikmēr studenti pie valdības ēkas rīkos protesta akciju.

Kā pēc koalīcijas partiju sēdes žurnālistiem norādīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS), valdība rīt lems par RPIVA likvidāciju, to pievienojot LU. Kučinskis solīja, ka Ministru kabineta sēdē tiks uzklausītas visas puses, pieļaujot iespēju precizēt protokollēmumu, taču lēmums rīt ir jāpieņem.

«Lēmumam - tādam vai citādam - rīt jābūt pieņemtam,» norādīja premjerministrs, piebilstot, ka «process nevar ilgt bezgalīgi».

«Tas mums jau tā ir pārstiepies vairāk nekā par vienu mēnesi. Tāpēc rīt esam noskaņoti jautājumu pabeigt,» solīja Kučinskis.

Jautājuma skatīšana valdībā iepriekš tika pārcelta divas reizes, kopumā lemšanu par RPIVA likvidāciju, to pievienojot LU, atliekot uz trim nedēļām. Lēmuma pieņemšanas atlikšanu koalīcijas partijas motivēja ar nepieciešamību gūt papildu informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), tostarp reaģējot uz tiesībsarga Jura Jansona norādītajām nepilnībām un neskaidrībām rīkojumprojektā, kā arī kopējā lēmuma virzīšanas procesā.

Lēmuma virzīšanas atcelšanu vairākkārt pieprasījusi arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), kā arī pati RPIVA, uzsverot, ka lēmums ir prettiesisks, kā arī sasteigts un nepārdomāts. Arī Latvijas Studentu apvienība (LSA) pēc ilgstošas lemšanas tomēr nolēma neatbalstīt IZM ieceri par RPIVA likvidāciju.

Rīkojumprojekts paredz, ka RPIVA tiks likvidēta ar 1.oktobri, to pievienojot LU. Šādu formulējumu un ar to saistītās juridiskās neskaidrības vairākkārt kritizēja kā LIZDA un RPIVA, tā arī Augstākās izglītības padome, kā arī neizpratne pausta arī LIZDA pasūtītajā juridiskā biroja «Sorainen» atzinumā. Kritiku par to pauduši arī atsevišķi Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti, kā arī neskaidrība par akadēmijas likvidācijas formu norādīta arī Rektoru padomes izstrādātajā viedokļu apkopojumā.

IZM ieskatā RPIVA likvidācijai būs pozitīva ietekme uz tautsaimniecību un tā samazinās studiju programmu īstenošanas administratīvo slogu, kā arī valsts pārvaldes administratīvo slogu.

IZM izstrādātais rīkojums paredz, ka LU pārņems vairumu RPIVA studiju programmu, savukārt vēl daļu studiju programmu, kas saistītas ar mūziku un deju, pārņems Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA). Rīkojuma projekts nosaka, ka LU jānodrošina RPIVA filiālēs īstenoto studiju programmu īstenošanu filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī un minēto filiāļu attīstību.

Studenti pie Ministru kabineta viedos «Dzīvo ķēdi»

Ar mērķi pieprasīt RPIVA likvidācijas procesa pārtraukšanu otrdien plkst.11.30 pie Ministru kabineta notiks RPIVA studentu, darbinieku un atbalstītāju protesta pikets «Dzīvā ķēde». Protesta pikets «Dzīvā ķēde» pie Ministru kabineta būs kā noslēguma posms RPIVA Studentu parlamenta rosinātai, nedēļu garajai protesta akcijai «Dzīvā ķēde», kur pret akadēmijas likvidēšanu apvienojās studenti, mācībspēki, atbalstītāji – Rīgā un visās 8 filiālēs Latvijā – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Madonā, Jēkabpilī, Bauskā un Ventspilī.

«Ir valstiski bezatbildīgi likvidēt vienu labu augstskolu, kā upuri mistiskam reformu dievam un pārējām augstskolām pasolīt – ar to arī beigsim, līdz 20-tajam gadam nevienu vairs neaiztiksim… Vai tik viegli pieļausim, ka demokrātiskā, tiesiskā valstī atgriežas viduslaiku domāšana un rīcība?!»- jautā studenti.

Piketā tiek aicināts piedalīties ikviens, kam rūp Latvijas izglītības nākotne, un kas uzskata, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas – pedagoģijā vadošās augstskolas Latvijā – likvidācija nodarīs būtiskus zaudējumus pedagoga profesijas attīstībai.

«Mēs aicinām apturēt RPIVA likvidāciju un uzsākt plašas, vispārējas konsultācijas ar visām iesaistītām pusēm, lai katram būtu skaidrs pārmaiņu process un iespējamie ieguvumi. Aicinām izanalizēt visu iesaistīto pušu vajadzības un bažas, rūpīgi izvērtēt dažādus izglītības reformu modeļus, katra modeļa ieguvumus un riskus, veicot skaidrus, uz pierādījumiem un mērķiem balstītus aprēķinus», uzsver piketa organizatori.

