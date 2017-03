Premjers nešaubās par Citskovska spējām veikt arī reformas

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) Valsts kancelejas direktora amata kandidātu, Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretāra vietnieku Jāni Citskovski vērtē kā profesionālu darbinieku, kurš būs darītājs, nevis runātājs.

Citskovskis ar savu pieredzi darbā gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, gan Iekšlietu ministrijā ir sevi parādījis kā profesionālu darbinieku, šodien pēc koalīcijas padomes sēdes skaidroja Kučinskis. «Es tādus cilvēkus patiešām saucu par «darba rūķiem», nevis runātājiem,» uzsvēra premjerministrs.

Kučinskis izvēlējies Citskovska kandidatūru pēc «visu rezervju» izskatīšanas valsts pārvaldē. Viņš norādīja, ka Valsts kancelejas vadītāja amata pretendents ir gatavs izaicinājumiem arī nepieciešamo reformu veikšanā.

Reklāma

Par kandidātu pozitīvas atsauksmes sniedza arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) un IeM valsts sekretāre Ilze Pētersone-Godmane, norādīja valdības vadītājs. Viņš skaidroja, ka konkurss uz Valsts kancelejas direktora amatu netika rīkots, jo tādā gadījumā šis process iekavētos līdz apmēram augustam, ko «nevaram atļauties».

Valsts kancelejas kā svarīgas valsts pārvaldes institūcijas uzdevums ir iekšējo rezervju veidošana, lai, parādoties kādai vakancei arī uz vadošiem amatiem, piemēram, ministrijās, uz to pretendētu vesela rinda cilvēku no valsts pārvaldes. Tas arī motivētu personas šim darbam, skaidroja Kučinskis.

«Diemžēl, bet labi,» tā premjers komentēja «Vienotības» lūgumu uz nedēļu atlikt Citskovska kandidatūras izskatīšanu valdībā.

Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, jautāts, vai partija neplāno tikties ar Citskovski, aģentūrai LETA pauda, ka to varētu pārrunāt kādā no nākamajām valdes sēdēm, bet pagaidām neviens no valdes locekļiem vai Saeimas frakcijas deputātiem nav izteicis tādu vēlmi.

Kā ziņots, koalīcija pēc partijas «Vienotība» lūguma nolēmusi uz nedēļu atlikt lēmuma pieņemšanu valdībā par jauno Valsts kancelejas direktoru.

Jau vēstīts, ka iepriekš bija paredzēts, ka valdība jau rīt būtu lēmusi par Citskovska iecelšanu Valsts kancelejas direktora amatā.

Premjera rīkojuma projektā uzsvērts, ka Citskovska izglītība, profesionālā kvalifikācija, zināšanas un prasmes atbilst Valsts kancelejas direktora amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Jau vēstīts, ka no 21.marta Valsts kancelejas direktora pienākumus vairs nepilda Mārtiņš Krieviņš. Par viņa aiziešanas iemesliem skaidrojumi netiek sniegti, vien zināms, ka tas noticis pēc Kučinska iniciatīvas.

Saistītie raksti