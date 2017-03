Gripas intensitāte kopumā turpina samazināties

Aizvadītajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā turpinājusi samazināties, taču Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē novērots saslimstības pieaugums, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa dati.

Aizvadītajā nedēļā gripas intensitāte Latvijā samazinājusies par 19,5%.

Iepriekšējā nedēļā 69 monitoringā iekļautajās ģimenes ārstu praksēs kopumā reģistrēti 80 gripas gadījumi, kamēr nedēļu iepriekš - 98 gadījumi.

Pagājušajā nedēļā no desmit monitoringā iekļautajām teritorijām sešās vēršanās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumā palielinājusies. Visaugstākā tā bijusi Daugavpilī un Ventspilī.

Savukārt slimnīcā ar gripu pagājušajā nedēļā nogādāti 67 cilvēki, bet vēl 21 cilvēks hospitalizēts ar gripas izraisītu pneimoniju. Pagājušajā nedēļā slimnīcā nogādāto cilvēku skaits samazinājies par 27% gripas gadījumos, bet par 46% gripas pneimonijas gadījumos. Kopš sezonas sākuma saistībā ar gripas infekciju kopumā stacionēti 2318 pacienti.

Šajā gripas sezonā slimība prasījusi 37 cilvēku dzīvības - kopumā no gripas mirušas 18 sievietes un 19 vīrieši. Mirušo pacientu vecums ir no 49 līdz 95 gadiem, bet vidējais vecums - 79 gadi. 89% no mirušajiem bija vecumā virs 70 gadiem.

Jau ziņots, ka gripas epidēmijas sākumu SPKC izziņoja janvārī.

