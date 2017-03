Bijušā SAB šefa Jāņa Kažociņa ienākumi pērn sasnieguši 500 tūkstošus

Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieka un bijušā Satversmes aizsardzības biroja (SAB) vadītāja Jāņa Kažociņa ienākumi pērn sasnieguši 500 tūkstošus eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datu bāzē publicētā valsts amatpersonas deklarācija par 2016. gadu.

Vairākumu no šīs summas - 399 994 britu mārciņas (aptuveni 461 tūkstotis eiro) - veidojuši ienākumi no «Guardian Assurance Limited» dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu termiņa beigām (65 gadi). Savukārt par darbu Valsts prezidenta kancelejā Kažociņš pērn saņēmis 36,6 tūkstošus eiro lielu algu.

Vēl pērn Kažociņš saņēmis honorārus 1500 ASV dolāru apmērā no ASV domnīcām «RAND» un «Baltic American Freedom League», 400 eiro lielu honorāru no Austrumeiropas politikas pētījumu centra un 120 eiro no «Prague Security Studies Institute». Kažociņa ienākumi no saimnieciskās darbības Taurupes pagasta zemnieku saimniecībā «Dzenīši» un SIA «PATA» sasnieguši 11,2 tūkstošus eiro. Pērn Kažociņš saņēmis arī piecus tūkstošus eiro lielu pensiju.

Reklāma

Skaidrā naudā Kažociņš pērn bija uzkrājis 2,2 tūkstošus eiro, bet viņa bezskaidrās naudas uzkrājumi pērn sasnieguši 44 tūkstošus eiro. Kažociņa bezskaidrās naudas uzkrājumi glabājas «SEB bankā». Turpat ir arī Kažociņa parādsaistības - 21 tūkstotis eiro. Deklarācijā bijušais SAB priekšnieks norāda, ka parādsaistības ir ar «SEB Līzingu».

Kažociņa valdījumā ir 2014. gada izlaiduma vieglā pasažieru automašīna «Audi A3 Sportback». Vēl Kažociņam pieder zeme Taurupes pagastā, kā arī viņš ir dzīvokļa kopīpašnieks Rīgā.

Saistītie raksti