Rīgā neregulējamo gājēju pāreju pārbūvēs šogad plāno investēt € 280 000

Rīgas domes Satiksmes departaments šogad neregulējamās gājēju pārejās plāno investēt 280 000 eiro, šodien pašvaldības Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejā pastāstīja Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Emīls Jakrins.

Komiteja šodien skatīja jautājumu par drošību uz neregulējamām gājēju pārejām un drošu ārējās vides pieejamību cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem.

Sēdē Jakrins pastāstīja, ka Rīgā ir 517 gājēju pārejas, no tām 100 ir regulējamas ar luksoforu un 417 ir neregulējamas. No neregulējamām gājēju pārejām 137 ir apgaismotas un 280 ir neapgaismotas.

No visiem satiksmes negadījumiem, kuros ir iesaistīti gājēji aptuveni 14% notiek uz neregulējamām gājēju pārejām.

Šogad Satiksmes departaments ir plānojis papildu apgaismojumu ierīkot trīs gājēju pārejās, jaunu apgaismojumu - piecās gājēju pārejās, divas gājēju pārejas plānots pārveidot par regulējamām un vēl 11 neregulējamo gājēju pāreju pārbūve ir projektēšanas stadijā.

Kopumā neregulējamās gājēju pārejās šogad plānots investēt 280 000 eiro. Savukārt 400 000 eiro Satiksmes departaments paredzējis investēt luksofora objektos, tai skaitā tajos, kas ir krustojumos.

Jakrins informēja, ka vienas neregulējamas gājēju pārejas izbūve maksā 4000 eiro, papildu apgaismojums izmaksā 8000 eiro. Savukārt jauna apgaisomjuma izbūve izmaksā 10 000 eiro. Uksofora ierīkošana gājēju pārejā izmaksā sākot no 20 000 eiro. Savukārt lielās gājēju pārejas, kur ātrums ir virs 70 kilometriem stundā, izmaksā vismaz 100 000 eiro.

Šādu lielo gājēju pāreju šogad izbūvēs Maskavas ielā.

Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs norādīja, ka valsts standarts paredz, ka neregulējamas gājēju pārejas var ierīkot vietās, kur gājēju plūsma pārsniedz vismaz 50 gājējus stundā. Līdz 300 cilvēkiem stundā gājēju pāreja ir neregulējama. Gājēju skaitam pārsniedzot 300 stundā, pāreju pārveido par regulējamu.

Jakrins norādīja, ka, atbilstoši statistikai, ierīkojot pāreju vietās, kur gājēju skaits ir mazāks par 50 cilvēkiem stundā, negadījumu skaits var palielināties pat par 25%, jo gājēju pārejas esamība ļauj cilvēkiem būt mazāk piesardzīgiem, šķērsojot ielu.

Departamenta direktora pienākumu izpildītājs norādīja, ka pašreiz neregulējamās gājēju pārejās nav palīglīdzekļu redzes invalīdiem, bet visās gājēju pārejās, kas tiek ierīkotas jaunas, ir ierīkoti taktilie instrumenti neredzīgajiem. Savukārt skaņas signāli tiek izmantoti dažkārt, jo pilsētas centrā par tiem tiek saņemtas daudz sūdzības no apkārtējo māju iedzīvotājiem.

Problemātiski, ka pašreiz ir vēsturiskas pārejas, kuras iet pāri daudzjoslu ielām. Lielākoties ielu marķējums ir labā stāvoklī, un arī ceļazīmes visur ir labā stāvoklī.

Jau ziņots, ka Rīgas reģionā ir pieaudzis to izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas saistīti ar ceļa nedošanu, tādā veidā uzbraucot gājējiem uz neregulējamām gājēju pārejām. Pērn VP fiksējusi 65 ceļu satiksmes negadījumus uz neregulējamām gājēju pārejām. Trijos no šiem gadījumiem ir bojāgājušie un desmit gadījumos miesas bojājumus ir guvuši bērni. Savukārt šogad pusotra mēneša laikā ir konstatēti jau 16 negadījumi, kuros transportlīdzekļi uz neregulējamām gājēju pārejām ir uzbraukuši gājējiem. No tiem divos gadījumos miesas bojājumus guvuši bērni.

