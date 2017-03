Amatpersonām daļēji ļaus komunicēt sociālajos tīklos svešvalodās

Lai ļautu izpausties Latvijas amatpersonām, bet arī saglabātu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu, VVC izlēmis veikt grozījumus Valsts valodas likumā.

Likumprojektā, kas pašlaik atrodas izstrādes procesā, VVC darbinieki izstrādājuši laika grafiku, kurā amatpersonas sociālajos tīklos varēs komunicēt svešvalodās. Paredzēts, ka no plkst. 1 līdz 2 naktī varēs publicēt ierakstus krievu valodā, no plkst. 2 līdz 3 - angļu valodā, no plkst. 3 līdz 4 - vācu valodā, bet no plkst. 4 līdz 5 - ķīniešu valodā.

Par katru ierakstu svešvalodā amatpersonai no saviem personīgajiem līdzekļiem Valsts kasē būs jāieskaita 60 eiro.

VVC skaidroja, ka šāds likums tiek izstrādāts, lai atslogotu Latvijas tiesas no prasībām, kurās amatpersonas pārsūdz sev piespriestos sodus par svešvalodas lietošanu sociālajos tīklos.

«Labums būs gan sabiedrībai, gan pašiem runātīgajiem pilsētu mēriem.

Tiks ierobežota komunikācija sociālajos tīklos dienas laikā. Un par iekasēto naudu varēsim nodrošināt papildu latviešu valodas mācību kursus,» stāstīja VVC pārstāve Jana Baltiņa.

Valsts valodas likums nosaka, ka valsts un pašvaldības iestādes sabiedrības informēšanai paredzēto informāciju sniedz tikai valsts valodā un tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos - svešvalodā.

Portāls TVNET jau vēstījis, ka VVC piesprieda sodu Rīgas mēram Nilam Ušakovam («Saskaņa») par pašvaldības īstenoto saziņu sociālajos tīklos arī svešvalodās - krievu un angļu valodā. Ušakovs sodu samaksājis no savas kabatas un norāda, ka saistībā ar sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu atstāt spēkā VVC sodu vērsīsies Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Tāpat latviešu valodas sargi sākuši pārbaudi par Aivara Lemberga («Latvijai un Ventspilij») rīcību, skatītājus kultūras namā «Jūras vārti» uzrunājot krievu valodā, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

VVC pievērsies arī Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča komunikācijas sociālajos tīklos vērtēšanai.

Iepriekš par neatbilstošām valsts valodas zināšanām administratīvo sodu saņēmis arī Zilupes mērs Oļegs Agafonovs, kurš pašlaik savas zināšanas uzlabojis un turpina strādāt.

* Šī ir 1.aprīļa - Joku dienas - ziņa. Tās saturs ir izdomāts un nav nevienam saistošs.

