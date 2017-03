Pusis, kurš no Naudēļiem zvanīja «ātrajiem» un ārdijās, atklāj kā viss notika patiesībā

«Ar to viss nebeidzās – avārijā cietušajam Zigim bija uzlijis vējstikla šķidrums, tāpēc viņš oda pēc spirta. «Ātrajos» pateica: «Piedzēries!»,» saka Jaunpiebalgas iedzīvotājs Edgars Kļaviņš. Tieši viņš pērn oktobrī zvanīja 113 dispečeram, lai izsauktu ātro palīdzību, jo Jaunpiebalgas novadā uz Naudēļu ceļa bija notikusi autoavārija ar cietušo. Dispečers reaģēja lēnīgi, tāpēc zvanītājs kliedza un lamājās. Atraktīvās sarunas ieraksts nesen aplidoja sociālos tīklus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uzsācis iekšējo pārbaudi par zvanu, kuras laikā dispečeram nevar ieskaidrot, kur atrodas Naudēļu ceļš.

Todien - 2016.gada oktobrī Kļaviņš pārbaudījis Virešu iedzīvotāja vārdā Zigis automašīnu. Zigis esot autobraucējs, kas gatavojies rallijam Sāremā. «Apkalpoju automašīnu, koroče, saliku visu, pieregulēju. Zigis, kā vienmēr, izbrauca uz ceļa pārbaudīt automašīnu pirms sacensībām. Atgriezos garāžā, pagāja 30, pēc tam vēl 10 minūtes – viņš nebrauca atpakaļ. Sāku uztraukties,» stāsta Kļaviņš. Jā, viņš esot viens no zvanītājiem un kliedzējiem. Apmēram 50 metru no savas saimniecības puisis ieraudzījis avarējušo automašīnu un Zigi, kurš bija izsviests no spēkrata. «Viņš jau kādu stundu tur bija gulējis, jo avarēja uzreiz pēc tam, kad izbrauca no garāžas.» Kļaviņš saka, ka neesot kavējies – braucis uz «ātro posteni». Saruna notikusi pa ceļam. «Viņi tur sēž, atpūšas, uzmaucu kārtīgi pa durvīm.» Tālākie notikumi risinājās tikpat traģikomiski kā iepriekšējie. «Zigim bija uzlijis logu škidrums.

«Ātrie» viņam kaut ko prasa, bet viņš apdauzījies, murgo un ož pēc spirta.

Tie secināja, ka viņš ir piedzēries, lai gan viņš ir sportists, gatavojās sacensībām – vispār nebija dzēris ne pili,» stāsta Kļaviņš. Viņš saka, ka tāpēc mediķi neesot steigušies pie pacienta, bet atstājuši vienu palātā. It kā ar to vēl būtu par maz, arī vietējā avīzē esot uzrakstīts, ka avārijā cietušais bija alkohola reibumā, bet tā nav taisnība. Kļaviņš saka, ka galvenais: Zigis esot atveseļojies un turpinot sportot. Kļaviņš saka, ka emocionālo sarunu ar mediķiem neesot ne ierakstījis, ne izplatījis sociālajos tīklos. «Tajā brīdī man nekas tāds nebija prātā.»

NMPD šobrīd veic iekšējo pārbaudi par zvanu, kura laikā dispečeram cietušie nevar ieskaidrot, kur atrodas Naudēļu ceļš Jaunpiebalgas novadā, kur notikusi avārija ar cietušajiem, informēja NMPD pārstāve Ilze Bukša. Sociālajos tīklos parādījis zvana ieraksts, kurā cietušie cenšas izsaukt NMPD uz autoavārijas vietu Jaunpiebalgā, taču dispečers vairākas reizes pārjautā, kur atrodas Naudēļu ceļš. Savukārt Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka minētais nelaimes gadījums noticis pagājuša gada oktobrī. Līdz ar to sīkāka informācija par cietušajiem un negadījuma apstākļiem būs pieejama pirmdien. Bukša norādīja, ka operatīvajiem dienestiem šobrīd nav tādas tehnoloģijas, kas zvana laikā automātiski noteiktu zvanītāja atrašanās vietu.

Viņa paskaidroja, ka var rasties situācija, ka tuvākā NMPD brigāde ir aizņemta citā izsaukumā, tādēļ uz negadījuma vietu nākas sūtīt citu tuvāko brīvo brigādi, kura ikdienā var arī nestrādāt negadījuma teritorijā.

