ZZS politiķis nav gatavs atteikties no ierobežojumiem lauksaimniecības zemes pircējiem

Saeimas deputāts Edgars Putra. Foto: Edijs Pālens / LETA

Lai arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir nodevis otrreizējai caurlūkošanai grozījumus lauksaimniecības zemes privatizācijas likumā, kas paredz ieviest jaunus ierobežojumus lauksamniecības zemes pircējiem, piemēram, prasīt no viņiem valsts valodas zināšanas, Saeimas deputāts Edgars Putra (ZZS), kurš bija viens no likuma izmaiņu autoriem, no ierobežojumiem atteikties nav gatavs.