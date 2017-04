Izsolē par € 1,6 miljoniem pārdod kādreizējo LU dienesta viesnīcu Krišjāņa Valdemāra ielā

Latvijas Universitāte (LU) rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Krišjāņa Valdemāra ielā 69, Rīgā, kas zemesgabala un sešstāvu dienesta viesnīcas, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Zemesgabala kopējā platība ir 920 kvadrātmetri, bet ēkas - 3189,50 kvadrātmetri.

Izsoles nosacītā sākuma cena ir 1 645 000 eiro. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no šīs summas.

Reklāma

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiks veikta LU Infrastruktūras departamentā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 2.stāvā, 202.kabinetā, katru darba dienu, sākot no 5.aprīļa līdz 10.maijam no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 16.

Pieteikumu atvēršana notiks 11.maijā plkst.11 LU Infrastruktūras departamentā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 7.stāvā, 725.kabinetā.

Saistītie raksti