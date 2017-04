Līdzjūtība un šoks par sprādzienu Sanktpēterburgā

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs norāda, ka saņemtās ziņas par sprādzieniem Sanktpēterburgas metro ir briesmīgas.

«Nosodu uzbrukumus pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Dziļa līdzjūtība upuru tuviniekiem,» raksta Valsts prezidents. Ārlietu ministrs vērš uzmanību uz to, ka vainīgie par notikušo saņems sodu. «Briesmīgas ziņas par sprādzieniem Sanktpēterburgas metro.

Vainīgos par šo noziegumu ir jāsoda.

Visdziļākā līdzjūtība upuru tuviniekiem,» tviterī raksta Rinkēvičs

Terrible blasts in #SaintPetersburg metro, condemn attacks against innocent civilians, deep condolences to the relatives of victims.— Valsts prezidents (@Rigas_pils) April 3, 2017

Terrible news about blasts in #SaintPetersburg metro, perpetrators of this crime must be punished, deep condolences to relatives of victims— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 3, 2017