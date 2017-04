Līdzjūtība un šoks par sprādzienu Sanktpēterburgā

Latvijas amatpersonas un iedzīvotāji sociālajos tīklos izteikuši līdzjūtību sprādzienā Sanktpēterburgas metro bojāgājušo un cietušo tuviniekiem. Vienlaikus cilvēki arī pauž šoku par notikušo.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs norāda, ka saņemtās ziņas par sprādzieniem Sanktpēterburgas metro ir briesmīgas.

«Nosodu uzbrukumus pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Dziļa līdzjūtība upuru tuviniekiem,» raksta Valsts prezidents. Ārlietu ministrs vērš uzmanību uz to, ka vainīgie par notikušo saņems sodu. «Briesmīgas ziņas par sprādzieniem Sanktpēterburgas metro.

Vainīgos par šo noziegumu ir jāsoda.

Visdziļākā līdzjūtība upuru tuviniekiem,» tviterī raksta Rinkēvičs

Terrible blasts in #SaintPetersburg metro, condemn attacks against innocent civilians, deep condolences to the relatives of victims.— Valsts prezidents (@Rigas_pils) April 3, 2017

Kas notiek pasaule tik greisirdīgi ka notiek terorakti tagad Krievija ,Sanktpēterburga divi spradzieni #sanktpeterburg— Biruta Latkovska (@gogodancerbi) April 3, 2017

Pēterburgā ir tiešām slikti. Tas ir terorakts, lai arī kura rīkots https://t.co/iOqmPG784w— Toms Zariņš (@zarinstoms) April 3, 2017











































































Jau ziņots, ka Ārlietu ministrijai nav informācijas, ka Sanktpēterburgas metro sprādzienā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie, informē ministrija.

Sanktpēterburgā pašlaik esošos latviešus aicina paziņot tuviniekiem, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Ja nepieciešama konsulārā palīdzība, Sanktpēterburgā var zvanīt pa tālruni + 7 (921) 961 62 11 vai arī sazināties ar konsulāro dežurantu Rīgā: + 371 26 33 77 11.

Sanktpēterburgas metro stacijās pirmdien ap plkst. 15.00 nograndis sprādziens, kurā nogalināti vismaz desmit cilvēki, aģentūrai TASS pavēstījis avots Krievijas tiesībsargāšanas iestādēs.

«RIA Novosti» ziņo par diviem sprādzieniem stacijās «Siena lauks» un «Tehnoloģiju institūts». Slēgtas visas Sanktpēterburgas metro stacijas. Sprādziens noticis metro vagonā, uzsprādzis «neidentificēts priekšmets».

