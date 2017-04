Saeimas komisija atbalsta AM tiesības miera laikā pārvarēt slēptu militāru apdraudējumu

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā, kas dos Aizsardzības ministrijai (AM) tiesības miera laikā pārvarēt slēptu militāru apdraudējumu ierobežotā teritorijā.

Kā vienu no galvenajiem secinājumiem pēc Ukrainas krīzes AM min piemēru, kad valstī tiek iesūtīti ārvalstu specvienību un izlūkdienestu pārstāvji, kuru rīcībā ir speciāli militāri līdzekļi un kuri, slēpjoties zem civiliedzīvotāju statusa, vēršas pret valsts varas institūcijām. Līdz ar to, lai risinātu aprakstīto hibrīda karadarbības situāciju, proti, paredzētu ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanas kārtību, likums tiek papildināts ar speciālu tiesību normu slēpta militāra apdraudējuma pārvarēšanai.

Saeimas komisijas atbalstītā norma Nacionālās drošības likumā paredz, ka slēpta militārā apdraudējuma pārvarēšanai miera laikā, ja tiek lietoti militāri līdzekļi, Ministru kabinets var uzdot AM saskaņā ar Valsts aizsardzības plānu vadīt apdraudējuma pārvarēšanas pasākumus ierobežotā teritorijā. Ja Ministru kabinets ir aizkavēts pildīt savas funkcijas, par to lemj Ministru prezidents, savukārt ja premjers ir aizkavēts pildīt savu amatu, par to lemj aizsardzības ministrs.

Reklāma

Ar terminu «miera laiks» saskaņā ar Nacionālās drošības likumu tiek saprasta situācija, kad valstī nav noteikts speciālais tiesiskais režīms. Jaunais formulējums Nacionālās drošības likumā ir nepieciešams, lai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms, piemēram, ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa pasludināšanas, tas ir pirms tādu militāro paņēmienu izmantošanas, kas saprotami kā tieša konvencionāla agresija.

Slēpts militārs apdraudējums ir drošības situācija, kad pret valsti tiek realizēta militāra rakstura operācija, īstenojot slēptas diversiju taktikas, tostarp, iesaistot speciālo uzdevumu vienības), lai destabilizētu situāciju valstī un apdraudot valsts aizsardzību.

Termiņš priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam ir piecas dienas.

Saistītie raksti