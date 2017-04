VM rosina definēt pašvaldību minimālos pienākumus veselības aprūpes nodrošināšanā

Veselības ministrija (VM) rosina definēt precīzu minimālo pašvaldību pienākumu ietvaru veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā.

VM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par veselības aprūpes sistēmas reformu norādīts, ka domes un novadu domes likumā par pašvaldībām autonomo deleģēto veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas funkciju traktē dažādi, tādēļ VM reformas ietvaros ierosina precizēt pašvaldības lomu veselības aprūpē, nosakot pašvaldības atbildības un kompetences robežas.

Pēc ziņojumā paustā, raugoties no pakalpojumu izmantošanas struktūras un pieejamības, tieši primārā veselības aprūpe un mājas aprūpe ir pakalpojumu veidi, kas nepieciešami vistuvāk katram pašvaldības iedzīvotājiem. Laba pieredze šajā jomā pārņemama no Skandināvijas valstīm, kur pašvaldība kā pakalpojuma nodrošinātājs, uzņemas atbildību par to veselības aprūpes sadaļu, kas ir lētāka un tiek nodrošināta pacienta dzīvesvietā pašvaldībā, norāda VM.

Reklāma

Efektīvāk izmantojot resursus, veicinot informācijas apmaiņu un starpinstitucionālo sadarbību, plānots izstrādāt vienotu pieeju mājas aprūpes pakalpojuma nodrošināšanā kontekstā ar pašvaldību lomas iezīmēšanu primārās veselības aprūpes organizēšanā un pārraudzībā, piemēram, sniedzot atbalstu ģimenes ārstu praksēs nodarbināto māsu mājas vizītēm pie hroniskiem pacientiem.

VM sadarbībā ar pašvaldībām plāno nodefinēt pašvaldībai veicamo pienākumu un atbildības ietvaru, tādejādi veicinot līdzvērtīgu veselības aprūpes nodrošināšanu katrā pašvaldībā.

Tāpat iecerēts izstrādāt mehānismu, kā iesaistīt pašvaldības to pakalpojumu nodrošināšanā, kas ir nepieciešami vistuvāk katram pašvaldības iedzīvotājam, novirzot tam nepieciešamos finanšu līdzekļus.

Jau ziņots, ka patlaban ministrijām un sabiedrībai nodotais ziņojums par veselības aprūpes sistēmas reformu orientējas uz pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem, taču risina arī darbiniekiem aktuālus jautājumus, šodien preses konferencē teica veselības ministre Anda Čakša.

Viņa norādīja, ka reformas uzdevums ir uzlabot sabiedrības veselības rādītājus, pilnveidot veselības kvalitāti neatkarīgi no pakalpojuma saņemšanas vietas, risināt cilvēkresursu problēmas nozarē un attīstīt stratēģisku pieeju veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanā.

Čakša norādīja, ka reforma paredz arī veidot ģimenes ārstu kopprakses, kuru veidošanā jau tagad iniciatīvu izrādījušas tādas pilsētas kā Sigulda, Daugavpils, Jēkabpils, Madona un Kuldīga. Ministrijas ziņojumā teikts, ka šādas kopprakses veidojamas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību darbdienu vakaros un brīvdienās, efektīvu ģimenes ārsta aizvietošanu, telefonkonsultācijas, kā arī daļēji pārņemtu dežūrārstu funkcijas.

Saistītie raksti