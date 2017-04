Jauni paņēmieni cīņā ar prostitūciju

Iecerēts palielināt vecumu, no kura drīkst nodarboties ar prostitūciju, un noteikt atbildību arī klientiem. Nevalstiskās organizācijas vecuma ierobežojumus neatbalsta, vēsta LNT raidījums «900 sekundes».

Palielinot vecumu, no kura drīkst nodarboties ar prostitūciju, ir valsts signāls visām personām, kuras plāno saistīt savu dzīvi ar seksuālu pakalpojumu sniegšanu, norāda Iekšlietu ministrijā.

«Vērsts uz to, ka šī nav pirmā nodarbe, ar kuru būtu labi cilvēkam sākt savu darba dzīvi,» informē Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Dimitrijs Trofimovs.

Pašlaik ar prostitūciju drīkst nodarboties personas no 18 gadu vecuma īrētā vai īpašumā esošā ēkā vai dzīvoklī. Pakalpojumu nedrīkst piedāvāt uz ielas, un arī bordeļu veidošana ir liegta. Jaunais regulējums, kas vēl tiek izstrādāts, paredz palielināt sākuma vecumu no 18 uz 25 gadiem. Par vecuma ierobežojuma neievērošanu paredzēts administratīvais sods un/vai rehabilitācija. Seksuālo pakalpojumu sniedzējiem ir izvēle – saņemt sodu vai doties uz rehabilitāciju. Savukārt pircējam izvēle nav paredzēta.

«Pakalpojuma sniedzēju var atbrīvot no administratīvās atbildības, ja ir piekrišana iziet programmu. No klienta puses šādas iespējas nav. No klienta puses ir administratīvā atbildība un šāda veida programmas pienākums,» norāda Trofimovs.

Cik liels būs naudas sods, pašlaik vēl nav noteikts. Arī tas, kas tieši būs rehabilitācijas programmā, vēl tiek izstrādāts. Centra «Marta» vadītāja Iluta Lāce viennozīmīgi atbalsta seksa pircēju saukšanu pie atbildības, un ļoti svarīgi ir pircējiem izskaidrot, ka prostitūcija ir sāpīga izvēle, kas rodas no nelabvēlīgiem apstākļiem.

Savukārt stingrākie vecuma ierobežojumi nevalstisko organizāciju skatījumā ir lieki, jo tie paredz sodīt cilvēkus, kuri jau tā ir upura lomā. Sodīšanai vērsto enerģiju varētu ieguldīt palīdzībā. «Noņemt jebkādu atbildību no personām, kuras ir iesaistītas prostitūcijā vienalga kādā vecumā. Ir svarīgi, ka personas, kuras ir ievainojamas, mēs atbrīvojam no sodiem, no tā, lai mēs pieprasītu atbildību, bet piedāvājam atbalstu,» uzskata Lāce.

Tuvākajā laikā jauno prostitūcijas regulējumu paredzēts saskaņot valsts sekretāru sanāksmē. Tad ātrākais rudenī to paredzēts skatīt un vērtēt Saeimā.