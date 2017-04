«Viking Lotto» loterijā Latvijā laimēti gandrīz € 250 000

Vakar, 5.aprīlī, loterijas «Viking Lotto» izlozē Latvijā uzminēti seši skaitļi un laimēti 249 192,37 eiro, informēja VAS «Latvijas loto» pārstāve Aiga Roziņa.

Sešus skaitļus izdevās uzminēt kopumā četriem spēlētājiem - vienam no Latvijas, vienam no Somijas, vienam no Norvēģijas un vienam no Zviedrijas.

Latvijā veiksmīgā loterijas biļete ar vienu spēles variantu un «Sistēmas spēli 7» uz vienu izlozi par 4,2 eiro bija iegādāta internetā.

Jau ziņots, ka «Latvijas loto» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar 29,318 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 18,8% vairāk nekā 2015.gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 24,2% un bija 5,001 miljons eiro.

«Latvijas loto» pilnībā pieder valstij, un tam vienīgajam ir tiesības rīkot valsts mēroga izlozes un loterijas.

