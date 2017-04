Atbalsta tiesību piešķiršanu AM struktūrām pieprasīt bloķēt drošības incidentos iesaistītas «.lv» mājaslapas

Saeima šodien konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā, kas paredz Aizsardzības ministrijas (AM) struktūrām piešķirt tiesības pieprasīt uz laiku bloķēt drošības incidentos iesaistīto mājaslapu darbību, kuru adreses noslēdzas ar domēnu «.lv».

Par šīm no likumprojekta izrietošajām tiesībām aģentūru LETA informēja Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas («Cert.lv») pārstāve Svetlana Amberga.

AM struktūrām būs tiesības pieprasīt atslēgt «.lv» domēna vārdu, ja domēns ir iesaistīts drošības incidentā, kas būtiski apdraud informācijas sistēmu drošību, un šo incidentu nebūs iespējams novērst citā veidā.

Konceptuāli atbalstīti grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā, savukārt saistītie grozījumi Elektronisko sakaru likumā šodien Saeimā netika skatīti. AM argumentē, ka līdz ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomas attīstību un šo tehnoloģiju lomas nozīmīguma pieaugumu palielinās arī apdraudējuma līmenis valsts un sabiedrības drošībai, sabiedriskajai kārtībai.

AM ir deleģētas tādas funkcijas kā valsts aizsardzības politikas īstenošana, savukārt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas. Ņemot vērā aizsardzības nozares nozīmību, pastāv būtiski riski, ka uzbrukumi varētu tikt vērsti tieši pret AM un tās padotībā esošo iestāžu un NBS informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, skaidro AM.

AM sagatavotie grozījumi paredz, ka «Cert.lv» uzdevumus un tiesības attiecībā uz AM un tās padotībā esošo iestāžu, un NBS informācijas un komunikāciju tehnoloģijām veiks Militārās izlūkošanas un drošības dienests (MIDD), bet attiecībā uz citām valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām - «Cert.lv». Abas institūcijas gan savstarpēji apmainīsies ar to rīcībā esošo informāciju, lai nodrošinātu tām noteikto uzdevumu īstenošanu.

Likumprojekts paredz, ka «Cert.lv» vai MIDD ir tiesības pieprasīt, lai augstākā līmeņa domēna «lv» reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājs - Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa - atslēdz «lv» reģistrētu domēna vārdu uz noteiktu laiku. Šādas tiesības «Cert.lv» vai MIDD būs gadījumā, ja domēna vārds apdraudēs informācijas sistēmu drošību vai interneta lietotāju drošību.

Ar terminu «atslēgšana» tiek saprasta domēna vārda tehniskās informācijas bloķēšana.

Likumprojekta mērķis ir novērst un mazināt apdraudējumu lietotājiem, kas tiek radīts, izmantojot augstākā līmeņa domēnā «lv» reģistrētu domēna vārdu. Paredzētā redakcija nosaka atslēgt domēna vārdus tajos gadījumos, kad domēna vārda lietotājs vai servera, uz kura glabājas, piemēram, ļaundabīga programmatūra vai pikšķerēšanas lapa, uzturētājs ir ļaunprātīgo aktivitāšu organizētājs un labuma guvējs. Atslēgšana ir paredzēta kā galējais līdzeklis tajos gadījumos, kad incidentu nav iespējams novērst citā veidā.

Noteikt šādas tiesības «Cert.lv» un MIDD ir nepieciešams, jo esošā kārtība domēna vārda piespiedu slēgšanai ir ilgstošs process, skaidro Aizsardzības ministrijā. Esošais regulējums nosaka, ka gadījumā, ja «Cert.lv» konstatē, ka domēna vārds ir iesaistīts drošības incidentā, «Cert.lv» ziņo par to Valsts policijai. Lai atslēgtu attiecīgo domēna vārdu, Valsts policijā procesa virzītājam jāiegūst tiesneša atbalsts šādas darbības veikšanai. Līdz ar to tiesnesim procesuālajā kārtībā ir tiesības pieprasīt atslēgt domēna vārdu.

«Cert.lv» ir LU Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Galvenie «Cert.lv» uzdevumi ir uzturēt un aktualizēt informāciju par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumiem, sniegt atbalstu valsts institūcijām informācijas tehnoloģiju drošības jomā.

MIDD savukārt nodrošina aizsardzības nozares struktūrvienības un citas valsts varu realizējošās institūcijas ar to darbībai nepieciešamo pretizlūkošanas un izlūkošanas informāciju.

