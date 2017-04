Pētījums: Remigranti atgriežas Latvijā, jo ilgojas pēc draugiem, ģimenes un Latvijas kopumā

Remigranti Latvijā atgriežas, jo ilgojas pēc draugiem, ģimenes un Latvijas kopumā, secināts Latvijas Universitātes (LU) Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētījumā «Atgriešanās Latvijā».

Kā liecina pētījums, salīdzinoši neliela daļa respondentu atgriezušies ar darbu vai biznesu Latvijā saistītu iemeslu dēļ. Šo cilvēku vidū lielākoties ir remigranti, kuri ir augsti izglītoti, īpaši ar ārzemēs iegūtu izglītību, tikmēr salīdzinājumā ar krīzes un pēckrīzes periodu mazāk remigrantu atsaukušies uz neapmierinātību ar darbu ārzemēs, turpretim palielinājies to cilvēku skaits, kuri atgriezušies veselības pasliktināšanās dēļ.

Tāpat secināts, ka tie remigranti, kuri pēc atgriešanās Latvijā šeit uzturas vismaz gadu, uzrāda pārliecinoši labākus darba tirgus rādītājus nekā vidēji Latvijas iedzīvotāji, un ne vien biežāk ir nodarbināti, ekonomiski aktīvi vai pašnodarbināti, bet bieži vien saņem arī lielāku atalgojumu.

Pētījums arī atklāj, ka remigranti Latvijā atgriežas ar vērtīgu, ārzemēs gūtu izglītību, specifisku darba pieredzi un vispārēju kompetenci, ko viņuprāt novērtē arī darba devēji. Ārzemēs gūtā pieredze biežāk sekmē vīriešu, nevis sieviešu karjeras un atalgojuma iespējas un tā visvairāk tiek novērtēta un izmantota augsti kvalificēto speciālistu pakalpojumu nozarēs.

Aptaujā remigranti min, ka atgriezties Latvijā viņiem palīdzētu informācija par nodarbinātības iespējām, atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī svarīgs ir pašvaldības atbalsts, kas pēc pētnieku domām nākotnē paver iespējas pašvaldībām aktīvāk iesaistīties remigrācijas atbalsta nodrošināšanā.

Remigrantu demogrāfiskais portrets rāda, ka Latvijā vairāk atgriežas vīrieši, un teju puse remigrantu ir vecumā no 35 līdz 44 gadiem un tikai katrs septītais ir jaunāks par 25 gadiem. Tikmēr 35% remigrantu nav Latvijas tautības, no kuriem gandrīz puse ir vīrieši, bet aptuveni vienai trešdaļai remigrantu ir augstākā izglītība, no kuriem lielākoties ir sievietes, bet 40% ir profesionālā vidējā izglītība.

Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Atis Sjanīts uzsver, ka šī pētījuma rezultāti ir būtiski remigrācijas procesa izvērtēšanā, lai veicinātu tautiešu atgriešanos un veiksmīgu iekļaušanos gan darba tirgū, gan sabiedriskajā dzīvē.

Ar ĀM atbalstu tapušais pētījums, kurā piedalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši cilvēku, veidots tādēļ, lai apzinātu remigrantu atgriešanās iemeslus, kā tie iekļaujas Latvijas darba tirgū un sabiedrībā, un kāda palīdzība viņiem būtu nepieciešama.

