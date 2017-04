Mikroķirurģijas centrā veiksmīgi piešuj četrus «giljotinētus» pirkstus

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Mikroķirurģijas centrā pacientam ar darbā gūtu traumu veikta četru pirkstu replantācija jeb piešūšana. Pirksti veiksmīgi sadzijuši un atguvuši funkcionalitāti. Dežūras laikā operāciju veica centra speciālists Ervīns Lavrinovičs.

Pacients pirkstu traumu guvis darba vietā. Kā stāsta ārsts - pirksti «giljotinēti», proti, tie nokļuvuši zem hidrauliskā cirvja asmens.

Klīnikā gadījumi ar vairāku pirkstu amputācijām vidēji notiek vienu līdz divas reizes mēnesī. Ne vienmēr pirkstus ir iespējams piešūt atpakaļ. Dr. Lavrinovičs uzsver – gadījumi, kad cilvēkam tiek nocirsti uzreiz četri pirksti, notiek reti. Vēl retāk izdodas visus četrus piešūt atpakaļ un atjaunot to funkcionalitāti.

Pirkstu piešūšana ir sarežģīta operācija, kas ilgst pat astoņas stundas. Ne vienmēr viss norit veiksmīgi.

Katram pirkstam tiek veikta kaulu fiksēšana, cīpslu, nervu, artēriju un vēnu mikroķirurģiska šūšana.

Pēcāk, iespējams, nepieciešamas papildu operācijas.

Bojāto struktūru saaugšana aizņem aptuveni trīs mēnešus, rehabilitācija parasti sākas jau no trešās dienas pēc operācijas. Plaukstas un pirkstu funkcionalitātes atjaunošana atkarīga no daudziem faktoriem. No tiem būtiskākais ir pacienta līdzestība.

Ārsts iesaka ievērot darba drošības noteikumus, kā arī izvairīties no apiešanās ar nepazīstamām iekārtām. Ja negadījums jau noticis, ārsts rekomendē gādāt par drošību – apstādināt asiņošanu, izsaukt neatliekamo palīdzību un savākt amputētās ķermeņa daļas. Amputēto ķermeņa daļu vajag ievietot tīrā iepakojumā un novietot vēsumā. Ārsts norāda – nevajadzētu rīkoties saskaņā ar tautā pieņemto uzskatu - likt amputēto ekstremitāti ledū. «Nedrīkst pārmērīgi mērcēt, nedrīkst sasaldēt. Šūnām sasalstot, izveidojas ledus kristāli, kas iznīcina amputēto locekli,» uzsver ārsts.

Dr. Lavrinovičs izsaka īpašu pateicību operācijas brigādei, kurā ietilpa operējošie ārsti, anesteziologu grupa, operāciju māsa un māsu palīgi, bez kuriem šādas operācijas nav iespējamas.

