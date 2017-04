«Latvijas Institūts» rosina izveidot balvu Latvijas diasporas ārvalstīs pārstāvjiem

«Latvijas Institūts» (LI) rosina izveidot balvu Latvijas diasporas ārvalstīs pārstāvjiem.

Tiklīdz LI būs ticis skaidrībā ar balvas formātu un citām niansēm, Saeimas deputāts Ilmārs Latkovskis (VL-TB/LNNK) ir apņēmies šo ideju virzīt izskatīšanai Saeimā, sarunā ar aģentūru LETA pastāstīja Latkovskis.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs šādai balvai redz ļoti labu potenciālu, tomēr vēl tiek gaidīts konkrēts piedāvājums no LI puses un nianses vēl būs nepieciešams apspriest arī ar diasporu, lai netiktu izdomāts kas tāds, kas šiem cilvēkiem būtu nevajadzīgs.

LI direktore Aiva Rozenberga uzskata, ka pateicības žestu no Latvijas puses nekad nevarētu būt par daudz un šāda balva būtu lielisks diasporas cilvēku labo darbu novērtējums. «Būtu jauki iedibināt balvu aktīvākajam latvietim pasaulē, proti, sakot paldies par kāda cilvēka nesavtīgu darbu kādas kopienas labā,» uzskata Rozenberga.

Rozenberga norādīja, ka ir vairākas balvas un valsts apbalvojumi, kas pienākas par īpašiem nopelniem, tomēr ir daudz cilvēku, par kuru labajiem darbiem ir zināms ļoti maz. «Ir daudz labo darba rūķīšu, par kuriem neko daudz nezinām un kuri ir garus gadus veltījuši, lai Latviju padarītu zināmu citur pasaulē, vai domājuši veidus, kā organizēt diasporas dzīvi. Ir arī tādi cilvēki, kas nesavtīgi ziedojuši līdzekļus ilgu gadu garumā, ziedojuši arī savu laiku un pūles,» stāstīja Rozenberga.

Institūta direktore ir pārliecināta, ka neatkarīgi no tā, cik tālu šī ideja nonāks, LI paturēs to spēkā, jo viena no institūta svarīgākajām mērķauditorijām ir Latvijas cilvēki pasaulē.

Neskatoties uz to, ka institūtam jau ir padomā kritēriji, kā tiks noteikti balvas saņēmēji, Rozenberga uzskata, ka par tiem runāt vēl ir pāragri un izveidot šādus kritērijus noteikti nebūs viegli.

«Ja tiktāl nonāks, ka balva tiek iedibināta ar Saeimas atbalstu, tad pārrunāsim ar diasporas cilvēkiem un arī citiem, kādiem vajadzētu būt kritērijiem,» sacīja LI direktore.

