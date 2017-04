Aptauja: Gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāju savu miega kvalitāti vērtē kā vidēju līdz sliktu

Gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāju savu miega kvalitāti vērtē kā vidēju līdz sliktu, secināts pētījumu kompānijas «SolidData» aptaujā.

Aptaujā arī noskaidrots, ka gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju ir miega paradumu nesaderība ar savu partneri, kas negatīvi ietekmē kopējo miega kvalitāti.

Lielākā daļa jeb 75% Latvijas iedzīvotāju guļ sešas līdz astoņas stundas diennaktī, turklāt puse aizmieg apmēram sešu līdz 30 minūšu laikā. Bet cilvēki, kas savu miegu vērtē labi, parasti aizmieg mazliet ātrāk un naktī guļ ilgāk.

Reklāma

Biežāk izplatītās sūdzības un sastopamie miega traucējumi iedzīvotāju vidū ir noguruma sajūta no rīta, ko izjūt 30% cilvēku, tam seko grūtības iemigt, ērtākas pozas meklēšana un sāpes kakla vai muguras daļā pēc pamošanās. Tās traucē aptuveni ceturtajai daļai cilvēku, kuri šādu diskomfortu izjūt vismaz reizi nedēļā.

Lielākā daļa iedzīvotāju jeb 76% atzīst, ka stundu pirms gulētiešanas skatās televīziju vai filmas, vēl bieži minētās darbības ir interneta lietošana un lasīšana, salīdzinoši daudz mazāk pirms gulēšanas pavada laiku ar ģimeni. Nav novērojama būtiska atšķirība nodarbēs pirms miega starp cilvēkiem, kuri guļ labi un tiem, kuriem ir slikta miega kvalitāte.

Aptaujā arī secināts, ka 72% iedzīvotāju dzīvo kopā ar savu partneri un no tiem gandrīz 60% guļ divvietīgā gultā uz nedalīta matrača. Savukārt gandrīz 50% no tiem, kuri dzīvo kopā ar partneri, atzīst, ka viņiem ir miega paradumu nesaderība, kas negatīvi ietekmē miega kvalitāti. Kā biežākie miega nesaderības iemesli tiek minēti dažādi gulēt iešanas laiki, kas traucē 73%, kā arī partnera krākšana un grozīšanās pa nakti. Ceturtā daļa no tiem pāriem, kas saskaras ar miega paradumu nesaderību, atzīst, ka tas negatīvi ietekmē arī savstarpējās attiecības.

Aptauja interneta vidē veikta 2017.gada marta sākumā, un tajā piedalījās 504 respondenti.