Veselības aprūpes reforma paredz arī NVD, VI un SPKC reorganizāciju

Veselības aprūpes sistēmas reformas ietvaros paredzēts veikt arī Veselības ministrijas (VM) padotības iestāžu reorganizāciju, «lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanu un veselības datu analīzi».

Kā norāda VM, būtiskākās izmaiņas plānotas attiecībā uz stratēģisko iepirkumu organizāciju, datu analīzes kapacitātes konsolidāciju un stiprināšanu, kā arī uzraudzības funkcijas uzlabošanu.

Galvenās izmaiņas plānots veikt trīs iestādēs - Nacionālajā veselības dienestā (NVD), Veselības inspekcijā (VI) un Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Iestādēs plānots veikt funkciju un uzdevumu pārdali, kuru mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu, savstarpēji papildinošu un nedublējošu veselības nozares administratīvo vadību.

Pēc reformas ziņojumā paustā, NVD funkcijas tiks fokusētas tieši uz veselības aprūpes līdzekļu plānošanas, administrēšanas un uzraudzības funkciju, kā arī e-veselības sistēmas uzturēšanas funkciju, un, stiprinot šīs funkcijas, tiks pārstrukturētas citas. Tāpat NVD tiks pilnveidots līgumu izpildes uzraudzības darbs ar pakalpojumu sniedzējiem, veicot informatīvi atbalstošo un brīdinošo jeb nesodošo preventīvo funkciju.

Vienlaikus tiks pārskatītas arī SPKC funkcijas. Centram tiks deleģēta funkcija nodrošināt metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos. Tāpat iecerēts SPKC no NVD nodot klīnisko vadlīniju reģistrāciju, medicīnisko tehnoloģiju reģistrāciju, kā arī medicīnisko tehnoloģiju un klīnisko vadlīniju uzturēšanu, kā arī klīnisko ceļu izveidi un uzturēšanu.

Savukārt VI patlaban noteiktas 19 plašas funkcijas un 17 uzdevumi, kas tiks precizēti, funkcijas iezīmējot galvenajos blokos un sīkāku detalizāciju iezīmējot uzdevumos. Vadoties no racionāla funkciju izvērtējuma un ņemot vērā to, ka līgumus par veselības aprūpes pakalpojumu, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, slēdz NVD, VI turpinās veikt līgumu kontroles funkciju vadoties no NVD ziņojumiem, pacientu un trešo personu sūdzībām, kā arī regulāri plānotajām kontrolēm, teikts ziņojumā.

Jau ziņots, ka VM piedāvājusi veselības aprūpes reformu projektu, kas skar izmaiņu un uzlabojumu veikšanu dažādās sfērās. Ministrijām un sabiedrībai nodotais ziņojums par veselības aprūpes sistēmas reformu orientējas uz pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem, taču risina arī darbiniekiem aktuālus jautājumus, norādījusi Čakša.

Viņa pauda, ka reformas uzdevums ir uzlabot sabiedrības veselības rādītājus, pilnveidot veselības kvalitāti neatkarīgi no pakalpojuma saņemšanas vietas, risināt cilvēkresursu problēmas nozarē un attīstīt stratēģisku pieeju veselības aprūpes pakalpojumu iepirkšanā. Saskaņā ar reformu 2023.gadā plānots veselības nozarei novirzīt finansējumu vismaz 14% apmērā no valsts kopbudžeta, novirzot nozarei papildu 827 738 956 eiro, norāda VM.

