Asinsdonoru centrs lūdz atsaukties B rēzus negatīvās asins grupas donorus

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina atsaukties B rēzus negatīvās asins grupas donorus, jo patlaban centra krājumā ir tikai desmit asins devas, informēja VADC pārstāve Zane Mousavi.

Otrdien, 11.aprīlī, VADC dosies izbraukumā uz Ružinas doktorātu Ezera ielā 30, Vecružinā, kur atradīsies no plkst.9 līdz 12, kā arī uz Latvijas Universitāti, Rīgā, no plkst.11 līdz 15. Savukārt trešdien, 12.aprīlī, donori tiks pieņemti no plkst.9 līdz 12 Krāslavas pašvaldības sociālajā dienestā, kā arī A/ «Latvijas Valsts meži», Vaiņodes ielā 1, Rīgā, no plkst.10 līdz 14.

Ceturtdien, 13.aprīlī, Latvijas Mākslas akadēmijā notiks pasākums «Lieldienu donors», kur varēs nodot asinis no plkst.10 līdz 13, kā arī no plkst.10 līdz 15 donori tiks pieņemti tirdzniecības centrā «Sky & More».