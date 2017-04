Latvijas Jūras spēki ar kuģu parādi Rīgas jūras līcī svin jubileju

Ar svinīgu kuģu parādi Rīgas jūras līcī otrdien, 11. aprīlī, atzīmēta Jūras spēku atjaunošanas 25. gadadiena. Par Jūras spēku atjaunošanas dienu 11. aprīlis tiek uzskatīts tādēļ, ka 1992. gadā šajā datumā uz pirmā atjaunotās flotes kuģa «Sams» tika pacelts karogs.

Kuģu parādē piedalījās Jūras spēku flotiles štāba un apgādes kuģis A-53 «Virsaitis», mīnu kuģi M-04 «Imanta», M-06 «Tālivaldis», M-08 «Rūsiņš», patruļkuģi P-06 «Cēsis», P-07 «Viesīte», P-08 «Jelgava», P-09 «Rēzekne», krasta apsardzes kuģi KA-14 «Astra» un KA-06 «Gaisma», kā arī Baltijas valstu jūras eskadras (BALTRON) sastāvā esošais Jūras spēku flotiles apgādes kuģis A-90 «Varonis» un Lietuvas Jūras spēku mīnu kuģis M-54 «Kuršis».

Svētku pasākumi turpināsies arī trešdien, 12. aprīlī. Paredzēts, ka plkst.10 Rīgas Doma baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Doma baznīcā flotiles un ārvalstu kuģu personālsastāvs Nacionālo bruņoto spēku orķestra pavadībā dosies nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Savukārt plkst.12:00 Rīgas Meža kapos norisināsies atceres pasākums par godu Latvijas kara flotes komandierim admirālim Teodoram Spādem un Jūras spēku flotiles komandierim jūras kapteinim Ilmāram Lešinskim.

Svētku laikā ikviens iedzīvotājs var apmeklēt gan Latvijas, gan BALTRON kuģus Rīgā un Liepājā. Rīgas Pasažieru termināļa piestātnē kuģus būs iespējams apskatīt 11. aprīlī no plkst.15:00 līdz 19:00, 12. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 14:00 un no plkst. 15:00 līdz 19:00. Savukārt Liepājas 84.piestātnē kuģi būs apskatāmi abas dienas no plkst.15:00 līdz plkst.19:00.

Par godu Jūras spēku flotiles «Skrundas» klases patruļkuģiem, kuru nosaukumi godina nozīmīgākās Brīvības cīņu norises vietas Latvijas vēsturiskajos reģionos, – Skrunda, Cēsis, Viesīte, Jelgava un Rēzekne, šajās pilsētās būs apskatāma ceļojošā izstāde «Jūras spēkiem – 25». Izstādē varēs aplūkot foto retrospekciju no 1992.gada līdz 2017.gadam, kā arī Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznas par jūras tēmu. Līdz 9.aprīlim izstāde būs apskatāma Rēzeknē, Latgales Kultūrvēstures muzejā. Savukārt 21.aprīlī plkst.14:00 izstāde tiks atklāta Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, bet 2.maijā plkst.14:00 – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Kultūra». Izstāde jau viesojusies Skrundā un Viesītē.

1991.gada 1.oktobrī Liepājas Jūras koledžā izveidoja Jūras spēku mācību centru, kurā mācības sāka jūras robežsargi. Tas bija pirmais solis atjaunoto Jūras spēku veidošanā, un tā bija pirmā Jūras spēku apakšvienība. Jau 1992.gada pavasarī Liepājā izveidoja Jūras spēku divizionu, kura sastāvā iekļāva arī Mācību centru

Pēc Liepājas Jūras spēku diviziona izveidošanas Jūras spēkiem piešķīra trīs zivju resursu uzraudzības kuģus, kurus piemēroja krasta apsardzības vajadzībām. Vissvarīgākais notikums Jūras spēkos kopš Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas bija karoga pacelšana uz pirmā atjaunotās flotes kuģa «Sams» 1992.gada 11.aprīlī. Turpmāk šo dienu uzskata par Jūras spēku atjaunošanas dienu.

