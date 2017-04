NVA biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties darba vietu izveidei jauniešiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā, informēja aģentūrā.

Biedrības un nodibinājumi līdz 28.aprīlim var iesniegt pieteikumus Eiropas Savienības (ES) fondu projekta «Jauniešu garantijas» pasākuma «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanai.

NVA norāda, ka piedāvāt darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas sociāli nozīmīgu darbību veic tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas.

Aģentūra biedrībām vai nodibinājumiem palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Jaunietim, kas piedalīsies pasākumā, NVA maksās ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un apdrošinās pret nelaimes gadījumiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā - ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā ir līdz sešiem mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā gadu pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

NVA informē, ka trīs gadu laikā kopš pasākuma «Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā» īstenošanas sākuma tajā kopumā ir iesaistījušās 465 nevalstiskās organizācijas, kas 3106 jauniešiem bezdarbniekiem deva iespēju iegūt darba pieredzi un attīstīt darba iemaņas, strādājot tādās profesijās kā, piemēram, klientu apkalpošanas speciālists, projekta vadītājs, aprūpētājs, sociālās palīdzības organizators, asistents personām ar invaliditāti, skolotāja palīgs, kultūras pasākumu organizators vai vadītājs un citās.

