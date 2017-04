NEPLP vērsīsies Saeimā ar priekšlikumiem samērīguma veicināšanai autortiesību maksājumu jomā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) šodien sēdē pieņēma lēmumu iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojektam «Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums», lai līdzsvarotu autortiesību īpašnieku un izmantotāju intereses tarifu noteikšanas jomā.

Kā liecina informācija padomes mājaslapā, priekšlikumi precizē to ieņēmumu bāzi, no kuras tiek noteikta autoratlīdzība, – šajā bāzē tiek iekļauti ieņēmumi, kas attiecas uz satura veidošanu, izmantojot autoru un izpildītāju mantiskās tiesības. Savukārt, šajā bāzē netiek iekļauti ieņēmumi, kas uz satura veidošanu neattiecas. Piemēram, ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, valsts subsīdijām un dotācijām citiem mērķiem (komunālie maksājumi, ieguldījumi ugunsdrošībā utml.).

Šā brīža likuma izpratnē ieņēmumu bāzē, kas tiek izmantota autortiesību maksājumu noteikšanai, tiek iekļauti visi elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības ieņēmumi.

Reklāma

NEPLP lūdz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju lemt par iepriekšminēto priekšlikumu turpmāko virzību. Saeimas noteiktais termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir 13. aprīlis.

Saistītie raksti