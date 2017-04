Pēc Lieldienām plāno paziņot Mežaparka estrādes pārbūves konkursa uzvarētāju

Ja līdz 18.aprīļa rītam nebūs saņemta kāda sūdzība par Mežaparka estrādes pārbūves projekta iepirkumu, tad Rīgas domes Īpašuma departaments paziņos konkursa uzvarētāju, pastāstīja departamenta direktors Oļegs Burovs (GKR).

Pēdējā sūdzību iesniegšanas diena bija 13.aprīlis, kad sūdzību varēja iesniegt līdz pusnaktij. Rīgas domes Īpašuma departaments pēc Lieldienu brīvdienām, 18.aprīlī, pārbaudīs, vai nav saņemtas kādas sūdzības. Ja no pretendentiem sūdzības nebūs, departaments no rīta paziņos būvniecības iepirkuma rezultātus un informēs par līguma parakstīšanas datumu un laiku.

Īpašuma departaments konkursā par Mežaparka estrādes pārbūves 1.kārtas būvniecību saņēma trīs piedāvājumus. Kontroltāmē noteiktā summa šim projektam ir 19 401 698 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un 23 476 055 eiro ar PVN.

Īpašuma departaments konkursā saņēma trīs pieteikumus. Personu apvienības, kas sastāv no SIA «Lemminkainen Latvija» un «Lemminkainen Eesti», piedāvājums paredz pārbūvi veikt par 24 584 553 eiro bez PVN un 29 747 309 eiro ar PVN. Personu apvienība SIA «Re&Re» un AS «LNK Industries» piedāvā darbus veikt par 26 743 104 eiro bez PVN un 32 359 156 eiro ar PVN. Savukārt personu apvienība, kas sastāv no SIA «Monum» un UAB «Litana ir Ko», piedāvā veikt būvdarbus par 27 521 570 eiro bez PVN un 33 301 100 eiro ar PVN.

Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas projekts tiks īstenots divās kārtās. Pirmajā posmā 2018.gadā tiks pārbūvēta skatītāju zona. Savukārt līdz 2020.gadam tiks rekonstruēta estrāde ar pārsegumu kupola formā.

Plānots, ka projekta būvniecība sāksies vasarā un Mežaparka estrāde tiks nodot ekspluatācijā 2018.gada 18.jūnijā. Mežaparka estrādes būvniecības 1.kārta izmaksās 23 miljonus eiro, projekta pirmā rekonstrukcijas posma būvprojekta prezentācijā stāstīja projekta autori Austris Mailītis un Juris Poga. No tiem 43% finansējuma paredzēti skatītāju laukam, 22% skatītāju lauka aprīkojumam, 25% piebraucamajiem ceļiem un 10% ārējiem inženiertīkliem.