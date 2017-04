LZS iesniegusi kandidātu sarakstu Ķegumā, «Saskaņa» - Iecavā, «Vienotība» - Neretā

Latvijas Zemnieku savienība (LZS) kā pirmā savu kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām ir iesniegusi Ķeguma novadā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija par iesniegtajām kandidātu listēm.

Partija «Saskaņa» kandidātus ir pieteikusi arī Iecavas novadā, savukārt partija «Vienotība» savu pirmo sarakstu ir iesniegusi Neretas novadā.

Kā ziņots, «Saskaņa» kandidātus ir pieteikusi arī Liepājā un Rēzeknē.

Rīgas domes vēlēšanām jau iesniegti «Eiroskeptiķu - Rīcības partijas» un kopīgs Latvijas Reģionu apvienības un partijas «Latvijas attīstībai» (LRA/LA).

Piektdien sarakstu Rīgā iesniedza arī Jaunā konservatīvā partija (JKP), taču tas vēl nav reģistrēts tehniskas problēmas dēļ vienā no izziņām par kādu kandidātu. Plānots, ka šodien politiskais spēks atrisinās šo situāciju, un JKP būs iespējams oficiāli reģistrēt, norādīja Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins.

Jēkabpilī savu sarakstu iesniegusi Jēkabpils reģionālā partija, kuru vada pašreizējais pilsētas mērs Leonīds Salcevičs.

Jau ziņots, ka no piektdienas līdz 24.aprīlim partijas, to apvienības un vēlētāju apvienības var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus šā gada pašvaldību vēlēšanām. Vairāku pašvaldību vēlēšanu komisijas gan sarakstus sāks pieņemt tikai pēc brīvdienām - no 18.aprīļa.