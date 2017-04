Vairums no Latvijas aizbraukušo pat nedomā atgriezties Latvijā

Bieži vien mēs viens otru barojam ar pilnīgi nepamatotām cerībām, ka vairums no Latvijas aizbraukušo cilvēku šeit atgriezīsies, man ļoti skumji teikt, bet tas nenotiks, aģentūrai LETA norādīja demogrāfs Ilmārs Mežs. Viņš uzskata, ka sabiedrībā valda naivs optimisms par aizbraukušo vēlmi atgriezties Latvijā.

«Vairums aizbraukušo to tik vien domā, kā varētu tikt atpakaļ pie pirmās iespējas, protams, ir tādi, kam ir tur apnicis, nav veicies ar darbiem un ir grūti iekļauties kādā no sabiedrībām, bet diemžēl vairums no viņiem pat nedomā atgriezties uz darba mūžu Latvijā,» pesimistisks ir Mežs.

Demogrāfs uzskata, ka liela daļa cilvēku Latvijā neatgriezīsies, jo šādi pozitīvi piemēri nav novēroti arī nevienā citā valstī.

«Tas varētu notikt tad, ja vien Latvija pēkšņi izvēršas par Eiropas Savienības (ES) mazo tīģeri, kas lēcienā apstiedz Īriju vai kādu citu valsti,» domā Mežs.

Viņš ir pārliecināts, ka iedzīvotājiem sākumā būtu jāmainās pašiem, nevis jāgaida, kad valsts viņu vietā ko paveiks, un mainīt sevi nemaksā neko, tāds vienkārši ir latviešu ieradums, raksturs un nevēlēšanās kaut ko šīs lietas labā darīt, uzskata Mežs.

«Latvijā valda drūmas sejas, esam drūmi, nīgri un bieži vien dusmīgi bez pamata. Nav tā, ka smaidīsim tikai tad, kad daudz labāk dzīvosim,» norāda demogrāfs.