Vairāki vīrieši nogādāti slimnīcā pēc ķermeņa atdzišanas

Aizvadītajā diennaktī pieci vīrieši nogādāti slimnīcā pēc hipotermijas jeb ķermeņa atdzišanas, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Sarmīte Skujiņa.

Viņa norādīja, ka no hipotermijas cietuši vīrieši ir vecumā no 40 līdz 86 gadiem. Daļā no gadījumiem nokļūšanu šādā stāvoklī veicināja alkohola lietošana, savukārt divi vecāka gadagājuma cilvēki atrasti vēsās telpās pēc straujas veselības stāvokļa pasliktināšanās.

Savukārt kāds 43 gadus vecs vīrietis Latgalē nogādāts slimnīcā pēc tam, kad viņam, strādājot mežā, uzkrita baļķis. Vīrietis guvis galvas traumu.

Reklāma

NMPD aizvadītajā diennaktī saņēmis 1120 izsaukumus, no kuriem 206 bija saistīti ar traumām un negadījumiem.

Saistītie raksti