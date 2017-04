Pētījums: Latvijas iedzīvotāji izklaides vietās biežāk alkohola vietā izvēlas marihuānu

Latvijas izklaides vietās ienāk citu valstu pieredze attiecībā pret atvērtību lietot marihuānu, nevis vakara gaitā izvēlēties lietot alkoholu, norāda Slimību profilakses un kontroles centra pētījumā par atkarību izraisošo vielu lietošanu izklaides vietās Latvijā 2016.gadā aptaujātie izklaides vietu vadītāji.

Runājot par patlaban populārākajām vielām, pētījuma eksperti min, ka vispopulārākā joprojām esot marihuāna, kas esot visbiežāk lietotā nelegālā narkotika visās vecuma grupās. Pēc tās, plaši lietotas narkotiskās vielas ir amfetamīns, LSD un kokaīns. Pieaudzis ir arī recepšu medikamentu lietojums, taču MDMA un kādreiz populārā spaisa lietošana ir mazinājusies.

Pētījumā teikts, ka marihuāna ir viena no populārākajām narkotikām, un speciālisti uzskata, ka tās lietošana turpina pieaugt vairāku iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir cilvēku informētība par citu valstu pieredzi, kur marihuāna tiek legalizēta. Dodoties ceļojumos uz šādām valstīm, iedzīvotāji var to izmēģināt un, iespējams, arī turpināt lietot, atgriežoties Latvijā.

Tāpat marihuāna ir populāra, jo tās lietošana izklaidējoties sāk kļūt par sava veida normu, turklāt sabiedrībā izplatās arvien liberālāki uzskati par tās lietošanu. Tāpat speciālisti norāda, ka marihuānas iedarbība nav tik izteikti pamanāma kā citu narkotiku iedarbība, kas radot priekšstatu, ka tās lietošana ir droša.

Savukārt, runājot par atsevišķu narkotisko vielu lietošanas samazinājumu, eksperti norāda, ka, nezinot vielu kvalitāti un blakusefektus, lietotāji gūst nepatīkamu pieredzi, līdz ar to izvairās lietot konkrēto vielu. Arī gadījumos, ja lietotā viela nedod vēlamo efektu, tās lietošana samazinās, kas norāda uz iegūstamo vielu kvalitātes zemo līmeni.

Pēc ekspertu domām, spaisa apkarošana bijis viens no pēdējo gadu galvenajiem uzdevumiem, jo narkotiskā viela bija viegli pieejama, lētāka par citām vielām, un to lietoja dažāda vecuma cilvēki, kas paplašināja narkotiku lietotāju vidējo vecuma amplitūdu. Tomēr veiktās izmaiņas likumos un policijas reidi bijis efektīvs veids, kā mazināt narkotisko vielu pieejamības līmeni. Tas arī ir bijis viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mazinājusies spaisa lietošana.

Eksperti, runājot par jaunajām vielām, kas parādās tirgū, piemin «mitro» heroīnu, kas tiek smēķēts. Tāpat apritē parādoties arvien jaunas psihoaktīvās vielas, kuru nosaukumus speciālisti konkrēti nevarēja nosaukt, taču to popularitāte nav tik izteikta. Bez jauno narkotisko vielu ieviešanas novitāte ir tā, ka jau zināmās vielas, piemēram, marihuāna un ekstazi tabletes, kļūst spēcīgākas, teikts pētījumā.

Vienlaikus pētījumā pieaicinātie eksperti, atsaucoties uz vielu kvalitātes līmeni, norāda, ka no vienas puses, narkotikas kļūst spēcīgākas, bet, no otras - tām arvien biežāk tiek piejauktas citas izcelsmes vielas, kas padara tās mazāk tīras. Līdz ar to cilvēki lieto nekvalitatīvas narkotiskās vielas un, nezinot to patieso sastāvu, izjūt iepriekš neparedzētas sekas.

Tāpat pētījumā teikts, ka vērojamas atšķirības, kad eksperti runā par dažādu narkotisko vielu lietošanas līmeņa izmaiņām. Attiecībā uz marihuānas lietošanu un izplatību eksperti uzskata, ka tās lietošana ir palielinājusies, taču attiecībā uz jaunajām psihoaktīvām vielām tieši pretēji. Galvenais iemesls jauno psihoaktīvo vielu lietošanas mazināšanās līmenim ir izmaiņas likumos, kas apgrūtinājušas šo vielu pieejamību.

Saskaņā ar ekspertu viedokli populāra tendence ir arī vairāku apreibinošo vielu lietošana vienā reizē. Vispopulārākā ir alkohola lietošana, kam seko marihuānas smēķēšana.

Pētījums «Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016.gadā» ir trešais salīdzinošais pētījums par narkotisko un psihotropo vielu izplatību, lietošanu un ierobežošanu izklaides vietās.

