Otrajās Lieldienās Latvijā dzēsti 45 ugunsgrēki

Pirmdien, Otrajās Lieldienās, Latvijā dzēsti kopskaitā 45 ugunsgrēki, tostarp 24 reizes degusi kūla, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā operatīvā informācija.

Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos neviens cilvēks nav cietis vai gājis bojā.

Pēdējā svētku brīvdienā VUGD darbinieki arī veikuši desmit glābšanas darbus - četrus novados, trīs Rīgā, bet vēl trīs - citās pilsētās.

Kopš gada sākuma valstī reģistrēti 3255 ugunsgrēki, tostarp 1279 kūlas ugunsgrēki.

Ugunsdzēsēji atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Sausās zāles svilināšana arī nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.

Vienlaicīgi VUGD informē, ka atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem zemes īpašniekiem jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD atbilstoši LAPK 179.panta 1.daļai piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro apmērā, bet juridiskajām personām - no 280 līdz 1400 eiro.

