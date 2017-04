DP: Krievijai nav izdevies apvienot tautiešus sev labvēlīgas politikas īstenošanai Latvijā

Par spīti centieniem, Krievijai nav izdevies panākt Latvijā dzīvojošo tautiešu konsolidāciju sev labvēlīgas politikas īstenošanai, tomēr prognozējams, ka kaimiņzeme nākotnē pastiprinātu uzmanību piesaistīs tiešam darbam ar Latvijas jauniešiem, teikts Drošības policijas (DP) publiskajā pārskatā par dienesta darbību pagājušā gadā.

Kā norādīts pārskatā, Krievija pagājušā gadā turpinājusi īstenot pasākumus Latvijā dzīvojošo krievu tautības iedzīvotāju piesaistīšanai Krievijas tautiešu politikas aktivitātēm tās ģeopolitisko mērķu sasniegšanai. Termins «Krievijas tautieši» šajā pārskatā ir attiecināts uz personām un organizācijām, kas savā mītnes valstī piedalās Krievijas īstenotās tautiešu politikas mērķu sasniegšanā, izplata Krievijas politiku sekmējošus vai tās interesēm atbilstošus vēstījumus vai arī citādi atbalsta Krievijas interešu īstenošanu mītnes valstī.

Pārskata periodā tā dēvētā tautiešu politika saglabāja centrālo lomu Krievijas humanitārās ietekmes veidošanas un nostiprināšanas pasākumos valstīs ar būtisku krievu tautības iedzīvotāju īpatsvaru, saglabājot arī vietu starp nozīmīgākajiem riskiem Latvijas konstitucionālajai iekārtai, norāda DP.

Tautieši vienlaikus tiek uzlūkoti kā ārpolitisko interešu īstenotāji un atbalstītāji savās mītnes zemēs, dodot iespēju Krievijas valsts varu īstenojošajām institūcijām slēpti iejaukties citu valstu iekšējās lietās, secinājusi DP.

Vēršanās pret Latvijas dalību eiroatlantiskajā valstu kopienā, NATO nomelnošana, centieni mērķtiecīgi stiprināt krievu valodas pozīcijas līdzās latviešu valodai, Latvijas valsts diskreditēšana starptautiskā līmenī, mēģinājumi mainīt pilsonības institūtu, kā arī Krievijas agresīvās ārpolitikas leģitimēšana, Krievijai izdevīgas vēstures interpretācijas popularizēšana un tā dēvētās «krievu pasaules» idejas popularizēšana ir tie virzieni, kuros Krievija līdz šim ir ievirzījusi tā dēvēto profesionālo tautiešu politikas aktīvistu darbību, teikts DP pārskatā.

Pārskata periods Krievijas tautiešu politikas īstenošanai radīja sarežģījumus finansējuma trūkuma un citu faktoru dēļ, kas radās NATO un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ieviesto sankciju rezultātā. Šādos apstākļos DP vērtējumā finanšu līdzekļu vai citu labumu saņemšanai arvien būtiskāka nozīme bija personiskajiem kontaktiem ar tautiešu politikas īstenošanā iesaistītajiem subjektiem un gatavībai līdzdarboties Latvijas kā neatkarīgas un eiropeiskas valsts vājināšanas kampaņās, ne tik daudz iesaistei krievu valodas un kultūras saglabāšanā, teikts DP pārskatā.

Līdz ar finansējuma samazināšanos Krievijas valsts institūcijas turpināja strādāt pie sadarbības mehānismu ar ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem optimizēšanas to darbības efektivitātes uzlabošanai, lai saglabātu un nostiprinātu Krievijas sociāli politisko un ekonomisko ietekmi to mītnes valstīs. Šajā kontekstā bija vērojama Krievijas vēlme ar ideoloģiskiem pasākumiem panākt, lai ārvalstīs dzīvojošie Krievijas tautieši savā darbībā kļūtu patstāvīgāki un Krievijas interesēs darbotos vairāk pēc pašiniciatīvas, nevis paļautos tikai uz Krievijas finansiālo un organizatorisko atbalstu.

Ņemot vērā kopumā Krievijai aktuālo jautājumu par NATO un ES dalībvalstu ekonomisko sankciju atcelšanu, pārskata periodā par Krievijas politikas īstenošanu atbildīgo institūciju pārstāvji centās panākt ārvalstīs dzīvojošo tautiešu aktīvāku līdzdalību Krievijas interešu lobēšanā to mītnes valstu ekonomiskās sadarbības veicināšanai ar Krieviju, kā arī sabiedriskās domas ietekmēšanā par labu savstarpējo attiecību uzlabošanai arī tādās jomās kā kultūra un izglītība.

Vienlaikus lielāks akcents likts uz ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu tā dēvēto likumisko interešu un tiesību aizsardzības tematiku, kas tiek uzskatīta par vienu no efektīvākajiem instrumentiem Krievijas ārpolitisko interešu un mērķu sasniegšanā ārvalstīs, tai skaitā arī Latvijā. Savukārt nozīmīgākie ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu tematiskie konsolidējošie pasākumi bija pakārtoti tā dēvētajai Uzvaras dienai 9.maijā un šajā dienā rīkotās akcijas «Nemirstīgo pulks» popularizēšanai un organizēšanai ārvalstīs, kuras mērogs un dalībnieku skaits visā pasaulē katru gadu pieaug.

Tāpat Krievija paļāvās uz ārvalstīs dzīvojošo Krievijas tautiešu atbalstu tās ārpolitisko interešu Ukrainā un Sīrijā leģitimēšanai, teikts DP sagatavotajā pārskatā. Neraugoties uz dažādajām problēmām darbā ar ārvalstīs dzīvojošajiem Krievijas tautiešiem un šī darba efektivitāti, Krievijas īstenotā tautiešu politika arī turpmāk būs viena no galvenajām Krievijas veidotās ārpolitikas prioritātēm. Līdz ar to, līdzīgi kā līdz šim, Krievijas tautiešu politikas piesegā īstenotās aktivitātes turpinās radīt riskus Latvijas valsts konstitucionālajai iekārtai un tās aizsardzībai, prognozē Latvijas drošības iestāde.

Kā teikts DP pērnā gada pārskatā, Latvijā dzīvojošo Krievijas tautiešu darbība galvenokārt tika nodrošināta, pateicoties Krievijas institūciju finansiālajam, organizatoriskajam un koordinējošam atbalstam. Lielāko atbalstu materiālā un nemateriālā veidā Latvijā dzīvojošo Krievijas tautiešu aktīvistiem un to organizācijām turpināja nodrošināt, piemēram, Krievijas federālā aģentūra NVS un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un starptautiskās humanitārās sadarbības jautājumos «Rossotrudņičestvo».

DP rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas tautiešu politikas īstenošanā iesaistītie fondi tiek izmantoti arī kā piesegs Krievijas specdienestus interesējošu aktivitāšu veikšanai. Papildus bija vērojams arī Krievijas sabiedrisko organizāciju piedāvājums Latvijā dzīvojošajiem tautiešiem apmeklēt un piedalīties dažādos to rīkotos pasākumos, apmaksājot pilnā vai daļējā apmērā ar nokļūšanu un uzturēšanos saistītos izdevumus. Ierobežotā finansējuma dēļ uz šiem pasākumiem katras dalībvalsts pārstāvjiem tika piešķirts noteikts delegātu kvotu skaits.

Līdzīgi kā Krievijas grantu finansējumu piešķiršanā un apstiprināšanā, arī dalība Krievijas subjektu rīkotajos pasākumos visbiežāk tika apstiprināta tikai lojāliem un pietuvinātiem Krievijas tautiešu politikas aktīvistiem, kuru motivāciju nereti noteica arī personiski un savtīgi nolūki - tūrisma un atpūtas iespējas.

Ņemot vērā Krievijas ierobežotās iespējas finansiāli atbalstīt Krievijas tautiešu politikas īstenošanā iesaistītos subjektus Latvijā, 2016.gadā bija vērojama tendence panākt atbalstu no tiem Latvijas uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbība ir saistīta ar Krieviju. Visuzskatāmāk to parādīja tā dēvētās Uzvaras dienas pasākumu organizēšana 9.maijā, kuru īstenošana lielā mērā bija iespējama, pateicoties tieši vietējo uzņēmēju atbalstam, kuri šādā veidā centās vairot arī savas biznesa iespējas Krievijā.

Kā norāda DP, Krievijas tautiešu politika ir orientēta uz krievu valodu pārvaldošo un tajā ikdienā runājošo iedzīvotāju apvienošanu tautiešu organizācijās, to saiknes ar Krieviju stiprināšanu un piederības tā dēvētajai «krievu pasaulei» veicināšanu. Līdz ar to Krievija ir ieinteresēta spēcīgās, konsolidētās un kontrolējamās organizācijās un sev lojālos tautiešos, kuri ārvalstīs darbotos tās ārpolitisko interešu un uzdevumu sasniegšanā. Neraugoties uz Krievijas ilgstošajiem centieniem panākt ārvalstīs dzīvojošo tautiešu konsolidāciju, Latvijā kopumā tas nav sekmējies, uzskata DP.

Tam pamatā esot gan atšķirīgas intereses dažādu vecuma grupu un organizāciju vidū, gan sabiedrībā pieaugošā izpratne par Krievijas tautiešu politikas patiesajiem mērķiem. Krievijas tautiešu vide Latvijā ir uzskatāma par sadrumstalotu, kuras raksturojošie rādītāji ir individuālisms, konkurence par Krievijas institūciju labvēlību un finansējumu, norāda DP.

Krievijas tautiešu organizācijas darbojas nosacīti autonomi no formālās reprezentējošās Latvijā dzīvojošo Krievijas tautiešus konsolidējošās jumta struktūras «Latvijas Sabiedrisko organizāciju padome» (LSOP) un to aktivitāte pērn bija atkarīga no atsevišķu biedru mērķtiecīga darbīguma.

Pārskata periodā viens no nozīmīgākajiem jautājumiem Krievijas tautiešu vidē Latvijā bija jautājums par jaunatnes piesaistīšanu tautiešu politikas aktivitātēm. Šā jautājuma aktualitāti noteica Krievijas vēlme nodrošināt tautiešu politikas pēctecību, kā arī centieni atlasīt nākamos viedokļu līderus, kuri darbosies Krievijas ārpolitisko interešu veicināšanā. Atbilstoši šim uzdevumam pārskata periodā tika organizēti daudzveidīgi jauniešu mērķauditorijai paredzēti pasākumi Krievijā, uz kuriem tika aicināti arī jaunieši no Latvijas. Tomēr līdzšinējā Latvijas jauniešu atsaucība un interese par līdzdalību tautiešu aktivitātēs esot vērtējama kā salīdzinoši zema.

Papildus nemainīgi tika turpināts darbs pie Latvijas jauniešu piesaistīšanas bezmaksas studijām Krievijas augstākās izglītības iestādēs. DP vērš uzmanību, ka jaunieši, uzturoties Krievijā, tiek pakļauti gan ideoloģiskai ietekmēšanai, gan arī var nonākt Krievijas specdienestu redzeslokā, tādējādi pakļaujot sevi pretizlūkošanas riskiem.

DP savā pārskatā, tāpat kā iepriekšējos gados, minējusi redzamākos Krievijas tautiešu politikas aktīvistus - tā dēvēto antifašistu līderi Latvijā Josifu Korenu, biedrības «Eiropas pētījumu institūts» vadītāju Aleksandru Gapoņenko, biedrību «Nepilsoņu komiteja» un «Tiesību institūts «Conscentia«» vadītāju Elizabeti Krivcovu, biedrības «Perom» pārstāvi Margariti Dragiļi un aktīvistu Broņislavu Zeļcermanu.

Tāpat DP minējusi Daugavpils domes deputātu un biedrības «VVO» pārstāvi Juriju Zaicevu. Krievijas informācijas ietekmes aktivitātes pret Latviju bija noteicošais darbības virziens arī vairākām prokremliski orientētām personām, tostarp Vladimiram Lindermanam un Jevgeņijam Osipovam, kuri par atlīdzību turpināja veidot publikācijas Krievijas propagandas līdzekļiem, norāda DP.

Attiecībā uz prognozēm DP norāda, ka turpmāk arvien vairāk Krievijas tautiešu politikā uzsvars tiks likts uz tautiešu tā dēvēto likumisko interešu un tiesību aizsardzības jautājumiem un Krievijas veidoto oficiālo vēstures izpratni un kolektīvo vēstures atmiņu nostiprinošiem pasākumiem, piešķirot arī tiem ievērojamākus līdzekļus.

Krievijas tautiešu aktīvistu darbība Latvijā ir atkarīga no Krievijas subjektu finansiālā un koordinējošā atbalsta, bez kura tā faktiski nenotiktu, norāda DP. Neraugoties uz Krievijas ekonomiskajām grūtībām, DP prognozē, ka to darbības turpināšanai tiks atvēlēti resursi Krievijas ārpolitikas koncepcijā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Krievijas tautiešu politikas pastāvēšanai Latvijā ir jaunatnes piesaiste, kas turpmāk līdzdarbotos tās īstenošanā. Līdz ar to pastiprināta uzmanība tiks pievērsta darbam ar jaunatni, atlasot perspektīvākos un ar līderības spējām apveltītākos jauniešus iesaistīšanai Krievijas tautiešu politikas aktivitātēs, teikts DP pārskatā.

DP ir viena no trīs Latvijas drošības iestādēm. Satversmes aizsardzības birojs savu gada pārskatu vēl nav publiskojis. Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārskati sabiedrībai netiek publiskoti.

