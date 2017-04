Tiesai nodod krimināllietu pret Beļģijas policistu par Latvijas valsts karoga zaimošanu

Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai krimināllietu pret diviem Beļģijas pilsoņiem, tostarp, policistu par Latvijas valsts karoga zaimošanu, informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, šogad 26.marta rītā divi Beļģijas pilsoņi, no kuriem viens uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdi bija policijas darbinieks, būdami alkohola ietekmē, atradās pie kādas ēkas Kalēju ielā, Rīgā, un viens no viņiem satvēra karoga turētājā esošo Latvijas valsts karogu, norāva to un salauza karoga kātu. Norauto Latvijas valsts karogu apsūdzētais nometa uz ielas braucamās daļas un kopā ar otru apsūdzēto aizgāja prom.

Tomēr, lai turpinātu savas prettiesiskās darbības, kas vērstas uz Latvijas valsts simbola zaimošanu, apsūdzētie atgriezās pie minētās Kalēja ielas ēkas.

Reklāma

Tajā brīdī viens no apsūdzētajiem pacēla karogu aiz salauztā kāta, vicinot to, skrēja pa ielu un pozēja otram apsūdzētajam, kurš viņa darbības fotografēja.

Vēlāk vīrieši satvēra un rāva karogu katrs uz savu pusi. Vienlaicīgi kāpa tam virsū ar kājām, piespiežot karoga audumu pie zemes, pēc kā karogs vēlreiz tika nomests zemē.

Krimināllieta tiesai nodota saīsinātā procesa kārtībā.

Saistītie raksti